Marian Dragomir, director Casa de Cultură Ploiești: “Cultura poate juca un rol în vindecarea și dezvoltarea socială”

Marian Dragomir este profesor de limba și literatura română și directorul Casei de Cultură a Municipiului Ploiești. A demarat nenumărate proiecte de voluntariat prin care i-a îndemnat pe oameni să iubească pacea.

Iubește orașul Ploiești și își dorește să devină Capitala Tineretului.

Marian, prezintă-te în câteva cuvinte.

“Buna ziua! Mă numesc Marian, sunt profesor de limba și literatura română, o meserie cu care mă identific, în special prin prisma faptului că îmi place să comunic. Iubesc să spun și să aflu povești, doar viața noastră este o poveste și e important să o înțelegem în deplinătatea ei.”

Povestește despre începuturile tale în zona de tineret.

“Am început ca voluntar la Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin anii 2000, prima dată ca aspirant poet (vocație pentru care îți trebuie o viață să poți spune că ești poet), apoi ca voluntar sau colaborator pe diverse domenii de activitate desfășurate de această instituție, apoi ca voluntar la Asociația „Tinerii Voluntari Valea Călugărească.

Acolo am învățat mai bine sectorul ONG de la experți și, în final, ca președinte al propriei asociații, Asociația Masterpeace Ro, pornită ca un club al unei organizații internaționale.”

Din perspectiva ta, ce reprezintă cultura?

“O întrebare ce are un întreg sistem de reprezentare. Cred că prin cultură dezvoltăm un sentiment de apartenență, creșterea personală și cognitivă și, capacitatea de a empatiza și de a relaționa unul cu celălalt. Beneficiile directe ale unei culturi puternice și vibrante includ sănătatea, bunăstarea, stima de sine, dezvoltarea abilităților, capitalul social și rentabilitatea economică.

Fie că asistați la un concert în parc, vizitați un muzeu, participați la o piesă de teatru sau cântați într-un cor, cultura este prezentă în multe aspecte ale vieții noastre de zi cu zi. Cultura este o parte cheie a bunăstării și învățării și, poate juca un rol în vindecare și dezvoltare socială.”

Detaliază cele mai importante activități pe care le-ai demarat în calitate de ong-ist.

“Din 2016 până în 2019 am organizat Marșul Păcii, un eveniment unic în Ploiești. Este o formă de acțiune nonviolentă ce a urmărit creșterea gradului de conștientizare a potențialului și responsabilității pentru realizarea păcii la nivel individual și comunitar. Tinerii din organizație, alături de partenerii noștri, au mers pe Bulevardul Castanilor.

De asemenea, am realizat proiectul Școlile Păcii, prin care, mai multe unități școlare, începând cu 2017, au beneficiat de workshop-uri și o curriculă nonformală asupra Obiectivelor Globale de Dezvoltare și, ce putem face noi pentru a ajunge la aceste deziderate ale Națiunilor Unite.”

În calitate de director al Casei de Cultură Ploiești, care sunt activitățile pe care le-ai desfășurat. Sunt un real succes?

“Revista «Atitudini» este un real succes. Llucrăm cu un redactor șef tânăr, criticul literar Dan Gulea, cu care am încercat să punem pe harta revistelor culturale românești revista ploieșteană, fapt pe care l-am făcut, ea apărând, în ultima perioadă, în numeroase notații ale revistelor Uniunii Scriitorilor din România.

De asemenea, un proiect propus și realizat de mine, Tabăra de Creație Literară «Ion Stratan», ediția I, Ploiești, 6-10 decembrie, a fost eveniment care a adus în prim-plan cel mai important poet postmodern al urbei noastre. De asemenea, am deschis Tabăra Națională de Creație Plastică „Dan Platon” tinerilor artiști plastici.

Regulamentul a pus accent și pe participarea artiștilor consacrați sub 35 de ani, fapt pe care l-am realizat și la Tabăra Națională de Sculptură Monumentală Ploiești 2021.”

Orașul Ploiești candidează la titlul de Capitala Tineretului. Personal, ce părere ai despre această inițiativă?

“Cred că proiectul „Ploiești, Let’s PLAY!” (Partnership. Lifelong-Learning. Advocacy. YOUth), conceptul programului de candidatură al Municipiului Ploiești, va revitaliza domeniul de tineret. Țesătura urbană de astăzi evidențiază două modele demografice: urbanizarea rapidă și populațiile mari de tineret.

Modul în care funcționează Municipiul Ploiești este rezultatul felului în care se reunesc numeroasele elemente: infrastructură, mobilitate, arhitectură, facilități civice, spații de adunare etc. Proiectul «Ploiești, Let’s PLAY!» are rolul de conștientizare a publicului cu privire la problemele centrate pe tineret, încurajând în același timp îmbunătățirea oportunităților pentru ei.”

Care sunt acțiunile pe care le demarează Casa de Cultură Ploiești pentru a susține orașul la titlul de Capitala Tineretului?

“Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, chiar prin ROF, este îndreptată și către tinerii pe care îi deservim prin diverse produse culturale. Ne dorim să fim o punte între Primăria Municipiului Ploiești, Fundația Județeană de Tineret și tinerii pe care îi reprezentăm. Activitățile noastre se vor plia după nevoile societății civile în ceea ce privește tinerii, oferind suportul nostru fizic și competențele angajaților și colaboratorilor noștri.”

Din punctul tău de vedere, care sunt 3 puncte forte cu care se poate mândri Ploieștiul?

“La nivel cultural Municipiul Ploiești i-a dat pe Nichita Stănescu, Ion Stratan, Toma Caragiu și alții. Ploiești este un important centru de economic cu salba sa de rafinării și nu în ultimul rând, pentru mine, un punct forte este orașul în care m-am născut, crescut și trăit, ceea ce îl face special, indiferent unde mă aflu, mă gândesc la el și la amintirile mele.”

În prezent, ce îi lipsește orașului Ploiești?

“Vorbind, din perspectiva directorului Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, cred că este necesară o clădire în care instituția să îți desfășoare activitatea, o clădire care să o individualizeze și să o facă recunoscută în mintea tuturor ploieștenilor.”

Care este motivul principal pentru care iubești Ploieștiul?

“Este orașul în care am fost botezat, am pus primul pas, am iubit și cel care m-a adoptat cu bune și cu rele.”

La final, lasă un mesaj pentru cititorii ziarului Observatorul Prahovean.

“Indiferent de cotidian, nu uiți că speranța este cea care ne dă posibilitatea de a visa. Așa că, fie ca visurile cititorilor să devină realitate, astfel sunt convins că Municipiul Ploiești va deveni un oraș iubit de toți.”