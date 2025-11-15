Scandal politic la Ploiești pentru funcția de viceprimar

Una dintre cele două funcții de viceprimar al Ploieștiului, deținută în prezent de Alexandru Săraru, căzut în dizgrația conducerii de partid, este disputată de Mișcarea Noi, Ploieștenii și, evident, AUR.

Scaunul de viceprimar, ocupat, în prezent, de Alexandru Săraru, este râvnit de colegii săi din AUR, dar și de Mișcarea Noi, Ploieștenii, partidul care îl susține pe primarul Mihai Polițeanu. După scandalul datoriilor personale plătite din bani publici, Alexandru Săraru nu mai este dorit viceprimar nici măcar de colegii săi de partid.

Cine este propunerea AUR pentru viceprimarul Ploieștiului

Ieri, într-o conferință de presă, europarlamentarul Adrian Axinia a declarat că Săraru se află în procedură de excludere din partid.

„Decizia procedurii de excludere a viceprimarului Alexandru Săraru a fost luată înainte de acele acuzații despre prezumtiva folosire a unor fonduri nelegale. Domnul Alexandru Săraru, prin acțiunile sale s-a plasat în afara partidului”, a susținut europarlamentarul AUR Adrian Axinia.

De altfel, Axinia a anunțat, încă de la începutul lunii octombrie, că AUR Prahova a decis sesizarea Juriului Național de Onoare, Disciplină și Arbitraj pentru „retragerea sprijinului politic” viceprimarului Săraru. (Detalii AICI).

Liderul AUR, Adrian Axinia, a cerut respectarea înțelegerii

Europarlamentarul a precizat că propunerea AUR pentru înlocuirea viceprimarului Alexandru Săraru este consilierul local Sorin Marius Dan.

Axinia l-a atacat pe primarul Polițeanu, acuzându-l voalat că nu vrea să-l înlocuiască pe Săraru cu un alt consilier AUR, conform înțelegerii inițiale.

„În ceea ce privește înlocuirea lui Alexandru Săraru am discutat deschis cu primarul municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, cu președintele PSD și cu reprezentanți ai PNL și mesajul meu a fost foarte simplu.

Putem oricând să facem ședința de înlocuire a lui Alexandru Săraru câtă vreme se respectă înțelegerea inițială și postul de viceprimar va reveni AUR.

Am fost transparent cu ceilalți lideri ai formațiunilor politice și m-am exprimar foarte clar că propunerea noastră de viceprimar în cazul înlocuirii lui Săraru este Sorin Marius Dan, consilier local, care în decurs de un an sper că a convins pe toată lumea că este un tânăr pregătit și harnic (…)”, a precizat Axinia.

Mișcarea Noi, Ploieștenii, atac la AUR

Astăzi, Mișcarea Noi, Ploieștenii, partid care îl susține pe primarul Mihai Polițeanu, a transmis un comunicat de presă în care critică AUR.

”AUR continuă să ofere tinichea ploieștenilor. AUR vorbește despre „dreptul la viceprimar”, dar uită că a primit mai puține voturi și a compromis funcția prin propriile alegeri. În cadrul unei conferințe de presă, reprezentanții AUR au afirmat că Mișcarea Noi, Ploieștenii „nu ar avea dreptul să pretindă funcția de viceprimar”, ba chiar că „nici scorul primarului Mihai Polițeanu nu ar permite acest lucru”. Aceste declarații sunt nu doar incorecte, ci și profund lipsite de respect față de votul ploieștenilor. Realitatea votului din 2024 este următoarea: Mișcarea Noi, Ploieștenii a obținut mai multe voturi decât AUR” se arată în comunicatul partidului.

În document se arată că AUR este ”partidul care, cu câteva luni în urmă, a împins în funcție un viceprimar care a compromis total instituția. Mandatul acestuia (n.r. Alexandru Săraru) a însemnat: comportament ilegal și abuziv, scandaluri publice, zero soluții, un lung șir de acțiuni împotriva intereselor ploieștenilor și blocaje pentru proiectele benefice pentru oraș. După acest episod rușinos, pretenția AUR de a „mai băga o încă o fisă” sfidează bunul-simț”.

Mișcarea Noi Ploieștenii îl propune pentru viceprimar pe consilierul local Mihai Tonsciuc, pe care îl caracterizează ca ”având experiență, rezultate și capacitatea de a aduce stabilitate și profesionalism într-o funcție esențială pentru administrarea orașului”.