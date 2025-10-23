Primăria Ploiești, plângere penală împotriva vicelui Săraru

Scandalul datoriilor personale ale viceprimarului AUR, Alexandru Săraru, plătite din bani publici, ia amploare. Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat că a sesizat Parchetul, i-a retras atribuțiile și a cerut înlocuirea lui Săraru din funcție.

Primarul Mihai Polițeanu a anunțat astăzi că a luat mai multe decizii în ceea ce-l privește pe viceprimarul AUR, Alexandru Săraru. Primăria Ploiești a achitat astăzi, din bani publici, o parte din datoria personală a vicelui, ca terț poprit.

Mesajul transmis de Polițeanu:

”Având în vedere că:

1. Domnul Alexandru Săraru, prevalându-se de calitatea sa de viceprimar al municipiului Ploiești și de ascendentul ierarhic asupra funcționarilor din subordine, a acționat în cursul anului 2025 pentru a împiedica executarea silită pornită împotriva sa în baza unor hotărâri judecătorești de încuviințare a executării silite (dosar nr. 7050/302/2024 și dosar nr. 11037/281/2025);

2. Din cauza acestor acțiuni, Primăria Ploiești a ajuns în situația să își încalce obligațiile legale imperative cf. art 787 Cod de Procedură Civilă ca în termen de 5 zile de la comunicarea popririi să indisponibilizeze sumele de bani și să procedeze la reținerea și virarea acestora către executorul judecătoresc;

3. În luna octombrie 2025 (săptămâna trecută), ca urmare a notificării primite de la executor judecătoresc privind iminența validării popririi împotriva UAT Ploiești, am aflat de existența încălcării legii de către UAT Ploiești;

4. Viceprimarul Săraru a ignorat somația trimisă acestuia de mine, în calitate de Primar, să-și plătească în termen de 5 zile datoriile personale și a adus astfel UAT Ploiești în situația ca în cursul zilei de azi să plătească din bani publici datoriile viceprimarului pentru a evita blocarea conturilor Primăriei;

5. Este iminentă aplicarea unor amenzi date UAT Ploiești din cauza încălcării legii de către Primărie ca urmare a acțiunilor domnului Săraru;

6. Prevederile Codului penal mă obligă să sesizez instituțiile abilitate dacă iau la cunoștință posibila săvârșire a unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căreia îmi desfășor activitatea,

Am decis:

1. Sesizarea Parchetului pentru posibila săvârșire a următoarelor infracțiuni: i) instigare la abuz în serviciu, ii) folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane (în interes propriu) în formă continuată, iii) înșelăciune, iv) nerespectarea hotărârilor judecătorești, v) șantaj și vi) purtare abuzivă;

2. Retragerea tuturor atribuțiilor de serviciu ale viceprimarului Săraru;

3. Recuperarea prejudiciului financiar produs de viceprimarul Săraru municipiului Ploiești;

4. Sesizarea comisiei de disciplină în cazul funcționarului public care a ascuns și a favorizat faptele descrise mai sus.

Suplimentar, am transmis colegilor politici că, din punctul meu de vedere, dl Săraru nu mai poate ocupa funcția pe care o deține și că trebuie luată o decizie în Consiliul local”.

Reamintim că Observatorul Prahovean a dezvăluit, în exclusivitate, zilele trecute, edilul AUR a acumulat datorii de peste 20.000 de lei în urma contractării a două credite în anul 2022, iar Primăria Ploiești le-a achitat parțial, ca terț poprit.

