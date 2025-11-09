Trecerile de pietoni devin „treceri peste pietoni”, în Prahova

Trecerile de pietoni au ajuns, în Ploiești și împrejurimi, un real pericol. În ultimele nouă zile nu mai puțin de patru pietoni au fost loviți de mașini în timp ce se aflau angajați în traversarea străzii pe la trecerea de pietoni. Pentru două dintre cazuri avem confirmarea că accidentele s-au soldat cu decesul pietonilor.

- Publicitate -

Care au fost cele patru accidente

29 octombrie 2025: Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Județean 101i (Bulevardul Republicii), din localitatea Blejoi.

Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat de 62 de ani ar fi condus un autoturism pe Bulevardul Republicii, din direcția Drumul Național 1 către Ploiești, iar în proximitatea intersecției cu Drumul Național 1B, ar fi accidentat un bărbat de 58 de ani care s-ar fi angajat în traversarea sectorului de drum, în zona marcajului pietonal. (pieton decedat)

- Publicitate -

31 octombrie 2025: Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați la data de 31 octombrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Toma Ionescu din municipiu.

Aceștia s-au deplasat la fața locului, iar din cercetările efectuate au stabilit ca un bărbat de 34 de ani ar fi condus un autoturism pe strada Toma Ionescu, iar în zona intersecției cu strada Poștei ar fi accidentat o femeie de 69 de ani, care se afla angajată în traversarea sectorului de drum, în zona marcajului pietonal.

Citește și: Care sunt cele mai periculoase intersecții din Ploiești

4 noiembrie 2025: Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați, la data de 4 noiembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Național 1 (E60), în localitatea Bănești.

- Publicitate -

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din cercetările efectuate, a reieșit că, un bărbat de 34 de ani, care conducea un autoturism pe Drumul Național 1, în localitatea Bănești din direcția București către Brașov, ar fi surprins și accidentat un bărbat de 58 de ani, care se angajase în traversarea părții carosabile în zona marcajului pietonal. (pieton decedat)

6 noiembrie 2025: Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați, la data de 6 noiembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Național 1 B, în localitatea Bucov.

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din cercetările efectuate a reieșit că un bărbat de 53 de ani, care conducea un autoturism pe Drumul Național 1 B, în localitatea Bucov, din direcția Ploiești către Mizil, ar fi surprins și accidentat o femeie de 54 de ani, care se angajase în traversarea părții carosabile în zona marcajului pietonal.

- Publicitate -

În mai toate cazurile „graba” a fost principalul motiv oferit de șoferii mașinilor. Dar graba poate ucide și, în ultima vreme, este din ce în ce mai evident că acest lucru se întâmplă.

Șofer care accelerează pe trecere dar își face cruce în dreptul bisericii

Și nu este de mirare, dacă stai să observi cum procedează șoferii când se află în apropierea trecerilor de pietoni. Vineri, 7 noiembrie 2025, la trecerea de pietoni de pe Democrației, intersecție cu 13 Decembrie, un pieton era angajat în traversare. Exact în momentul în care a ajuns la linia de tramvai, deci la jumătatea traversării, o mașină trece cu viteză prin fața lui, dinspre Gara de Sud.

Șoferul mașinii a accelerat exact în dreptul marcajului de pe asfalt, în timp ce-și făcea semnul crucii cu ochii la Biserica Sf. Pantelimon, aflată în dreptul trecerii de pietoni. Nu a schițat nici măcar un gest de verificare a trecerii de pietoni deși, din sensul opus, mașinile erau oprite pentru traversarea pietonilor.

- Publicitate -

Da, l-a ferit Dumnezeu să lovească pietonul de pe trecere, deci, poate, nu și-a făcut semnul crucii degeaba. Da, este o remarcă sarcastică dar… poate așa a fost.

Mașinile, mai nou, au prioritate la trecerea de pietoni

Zilnic, la trecerile de pietoni din Ploiești, pietonii stau. Stau să treacă mașinile până când se găsește un binevoitor să oprească. Și, atunci când oprește, pare că îi face o favoare pietonului pentru care a oprit.

Este evident că polițiștii nu pot sta la fiecare trecere de pietoni pentru a suspenda permise și a da amenzi. Din păcate, totul se bazează pe faptul că, teoretic, toți ar trebui să respecte Codul Rutier. Și tot din păcate, din ce în ce mai puțini o fac.

- Publicitate -

Pentru a putea rămâne în viață în Ploiești este evident că tu, ca pieton, trebuie să dai prioritate mașinilor la trecerea de pietoni. Și, oricât te-ai grăbi, trebuie să înțelegi că șoferii se grăbesc mai tare ca tine. Și, într-o eventuală confruntare 1 la 1, fierul va câștiga întotdeauna.

Ce este de făcut? Probabil nimic. Aceasta este noua modalitate în care trebuie să ne obișnuim să trăim. Mașinile au prioritate indiferent de situație și, dacă ții la viața ta, așa trebuie să gândești de acum încolo. Trist…