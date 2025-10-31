Femeie lovită pe trecerea de pietoni în Ploiești

O femeie a fost rănită și transportată la spital după ce, în această dimineață, a fost lovită de o mașină, în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni din Ploiești.
Potrivit polițiștilor, un bărbat de 34 de ani ar fi condus un autoturism pe strada Toma Ionescu, iar în zona intersecției cu strada Poștei ar fi accidentat o femeie de 69 de ani, care se afla angajată în traversarea sectorului de drum, în zona marcajului pietonal.
În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a pietonului, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Vă reamintim că în această săptămână un bărbat a murit la spital după ce a fost lovit pe o trecere de pietoni din cartierul Albert din Ploiești.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor si împrejurărilor producerii accidentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.