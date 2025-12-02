Criza apei: Autoritățile se contrazic în termene. Ministru: „Sunt șocată”

Diana Buzoianu, ministrul mediului, s-a revoltat într-o intervenție la Antena 3, în urma întâlnirii de seara trecută de la Barajul Paltinu la care au participat autoritățile locale.

- Publicitate -

Deși a fost invitată la această întâlnire, Diana Buzoianu a absentat. Vă reamintim că în urma discuțiilor, autoritățile locale au transmis că alimentarea cu apă a celor 13 comune și orașe din Prahova lovite de criza apei potabile va fi reluată luni, 8 decembrie.

Citește și: Criza apei de la Paltinu oprește centrala electrică de la Brazi

- Publicitate -

„Este halucinant tot procesul în care informațiile se schimbă de la zi la zi, venite de la instituții care au responsabilitatea să dea toate informațiile pentru ca apoi deciziile să fie luate. Autoritățile locale au menționat că nu vor fi probleme pentru a se da apă. Ieri (n.red. – duminică, 30 noiembrie), când a avut loc ședința de la Prahova la care am luat parte, autoritățile menționau 72 de ore de la momentul în care se dă drumul la apă, astăzi, la o nouă ședință, ne trezim că, de fapt, au venit cu un nou termen, de 6 zile. Aceste autorități de la nivel local schimbă datele în funcție de când îi întreb”, a spus Diana Buzoianu la ANTENA 3, LUNI, 1 DECEMBRIE.

Ea a precizat că va cere sprijinul unor experți externi care să ofere analize obiective a situației din Prahova.

Citește și: Revolta unui primar din Prahova: „Circ și bătaie de joc la întâlnirea de la barajul Paltinu!”

Diana Buzoianu a mai spus că nu înțelege de ce autoritățile locale din Prahova nu sunt capabile să gestioneze situația.

- Publicitate -