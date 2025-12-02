Criza apei de la Paltinu oprește centrala electrică de la Brazi

Problemele de la Barajul Paltinu, care afectează zeci de mii de oameni din Prahova au dus la întreruperea activității la centrala electrică de la Brazi, deținută de Petrom. Centrala de la Brazi are o capacitate de 860 MW și asigură 10% din producția națională de energie electrică.

„Debit redus de apa tehnologica datorita unor avarii comunicate de Apele Romane, conform adresa 62D/02.12.2025”, a anunțat Transelectrica.

Centrala electrică cu ciclu combinat de la Brazi joacă un rol esențial în asigurarea stabilității rețelei de electricitate și în securitatea aprovizionării cu energie.

Pusă în funcțiune în 2012, în urma unei investiții de 530 milioane EUR, centrala electrică cu ciclu combinat de la Brazi este cel mai mare proiect privat de producere a energiei electrice din România.

Are o capacitate instalată de 860 MW și este compusă din două turbine pe gaze naturale, fiecare cu o capacitate de 290 MW, două cazane de recuperare și o turbină cu abur cu o capacitate de 310 MW.