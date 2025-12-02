Revolta unui primar din Prahova: „Circ și bătaie de joc la întâlnirea de la barajul Paltinu!”

Întâlnirea de seara trecută de la barajul Paltinu, care ar fi trebuit să ofere o situație clară asupra crizei, dar și un termen de remediere, nu a fost altceva decât „circ și bătaie de joc”. Afirmația aparține primarului orașului Băicoi, Marius Constantin, care a participat la eveniment și care a relatat cum au decurs lucrurile pe pagina oficială de Facebook.

- Publicitate -

Vă reamintim că de vineri după amiază, 13 comune și orașe din Prahova nu sunt alimentate cu apă potabilă. Stația de tratare a apei de la Voila nu poate procesa apa plină de aluviuni din barajul Paltinu

Citește mai multe detalii aici: Cum putea fi evitată criza apei din Prahova. ”Bazinul e avariat”

- Publicitate -

„Circ și bătaie de joc la întâlnirea de la barajul Paltinu! Ieri, 01.12.2025, am fost chemat la o întâlnire la barajul Paltinu cu reprezentanți ai instituțiilor care coordonează activitatea de alimentare cu apă a celor 12 localități afectate de criza apei.

De fapt, în loc să ne caute soluții de rezolvare cât mai urgentă a acestei probleme, a fost o contrazicere continuă între, pe de o parte reprezentanții Apelor Române pe care îi vom numi în continuare „specialiști” și cei ai Hidroelectrica, pe care îi vom numi în continuare „angajați” și reprezentanți ESZ Prahova pe care îi vom numi în continuare „povestitori”.

Subiectul controversei îl reprezenta faptul că, în timp ce „specialiștii” și „angajații” spuneau că se poate da drumul la apă din baraj din culoarul de semi adâncime, „povestitorii” spuneau că nu sunt de acord cu această variantă și propunerea lor este să se mai aștepte încă o zi cu acest lucru.

- Publicitate -

Citește și: Zeci de mii de prahoveni fără apă și nicio demisie! Responsabilii pentru dezastrul de la Paltinu

După mai bine de 2 ore de contraziceri, „angajații” se răzgândesc și după ce, în primă fază, ne-au convins pe noi că este bine să ne dea ieri drumul la apă, și-au schimbat părerea și au spus că este bine sa se mai aștepte încă o zi.

Astfel, după calculul „matematic” realizat de „specialiști”, „angajați” și „povestitori”, alimentarea cu apă se va face în localități începând cu luni 08.12.2025, fiind o mică speranță ca apa să ajungă în localități în data de 07.12.2025.

- Publicitate -

Dacă vreți să știți cine sunt de fapt „specialiștii”, „angajații” și „povestitorii”, reprezintă componente din structura unui tarif imens pe care îl suportă locuitorii localităților afectate, pentru un serviciu de utilitate publică care în această perioadă nu există.

Concluzia acestei întâlniri a fost ca „specialiștii”, „angajații” și „povestitorii” vor intra în istoria negativă a României, pentru că din anul 1971 de la darea în folosință a barajului Paltinu niciodată nu a fost o astfel de situație.

Dragi băicoieni, până ce „specialiștii”, „angajații” și „povestitorii” se vor hotărî să dea drumul la apă, eu, împreună cu echipă, o să aducem apă potabilă în continuare și o să facem tot posibilul să îmbunătățim această stare de criza creată de indiferența celor care iau astăzi decizii. La cum evoluează lucrurile vă pot spune ca după criza apei, va veni criza gunoaielor și a alimentării cu energie electrică.

- Publicitate -

PS: Am reușit să facem legătura de suprafață între alimentarea cu apă de la Măneciu cu cea din Paltinu. Am rugămintea către Hidro Prahova să mărească presiunea în stația Canton pentru ca apa să ajungă la cât mai multe familii din cartierul Liliești și Dincă.

Citește și: Soluția găsită de un primar din Prahova la criza apei

-„specialiștii” – reprezentanții Apelor Române, care au luat decizia de a goli barajul Paltinu și care în adrese scrise au spus că „dacă nu vor lua această decizie, să facă o reparație, localitățile alimentate de baraj vor rămâne fără apă”, dar de fapt au reușit imposibilul, au început intervenția și localitățile au rămas fără apă.

- Publicitate -

-„angajații” – reprezentanții Hidro Electrica, cei care ne au convins că ieri se poate da drumul la apă, dar s-au răzgândit și care, deși se aflau la barajul Paltinu, în câteva rânduri ne povesteau cât de buni sunt ei la barajul Vidraru.

-„povestitorii” – „cei mai tari” din cei prezenți la întâlnirile stabilite pentru găsirea de soluții pentru rezolvarea acestor probleme și care spuneau mereu ca ei vor să ne spună o poveste. Trist dar adevărat!”, scris Marius Constantin, primarul orașului Băicoi.