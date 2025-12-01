Soluția găsită de un primar din Prahova la criza apei

De vineri, mii de prahoveni din 13 comune și orașe se confruntă cu o adevărată criză a apei potabile din cauza unor probleme înregistrate la barajul Paltinu în timpul lucrărilor de mentenanță. Marius Constantin, primarul orașului Băicoi, localitate afectată de această situație, a găsit o soluție pentru a alimenta patru cartiere din oraș cu apă din barajul Măneciu.

Alături de angajații Hidro Prahova, în cartierul Țintea din Băicoi a fost realizat un baypass prin care apa din barajul Măneciu ajunge încă de ieri în cartiere Valea Stelii, Liliești, Blocuri și Dincă.

„Soluția pe care am propus-o azi (n.r. duminică) a fost implementată. Împreună cu cei de la Hidro am reușit realizarea unui baypass în cartierul Țintea.

Prin această metodă vom alimenta cartierele Valea Stelii, Liliesti, Blocuri, Dincă, cu apă provenită din barajul Măneciu. Sperăm ca mâine (n.r. luni) să găsim soluții și pentru alimentarea cu apă în cartierul Schela.

Mâine dimineață (n.r. luni), începând cu orele 7, vom începe și distribuirea apei potabile îmbuteliată la sticle de 2 l , pentru locuitorii din zonele afectate”, a transmis Marius Constantin, primarul orașului Băicoi.

Vă reamintim că e trei zile, zeci de mii de prahoveni din 13 localități nu au apă potabilă din cauza unei crize declanșată la barajul Paltinul.

Lacul de acumulare a fost golit parțial și controlat pentru efectuarea de reparații, însă ploile abundente au blocat cu noroi și nisip stația de tratare a apei de la Voila din care se alimentează Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunați, Cornu, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești, Vărbilău și Aluniș, dar și orașul Moreni din Dâmbovița.