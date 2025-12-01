ISU Prahova distribuie apă în localitățile afectate de oprire

Pompierii prahoveni distribuie apă în localitățile din județ afectate de criza apei declanșată vineri. Vă reamintim că 13 orașe și comune din Prahova, care depind de barajul Paltinul, nu sunt alimentate.

- Publicitate -

Citește și: Cum putea fi evitată criza apei din Prahova. ”Bazinul e avariat”

„În contextul întreruperii alimentării cu apă, care afectează mai multe localități prahovene, pe parcursul acestei zile au continuat misiunile pompierilor prahoveni pentru distribuirea apei menajere, astfel:

- Publicitate -

Breaza, la sediul primăriei, cu autocisterna de la Detașamentul Sinaia;

Băicoi, la Spitalul Patrick și în recipientele instalate de autorități în diferite puncte din oraș, cu autocisterna de la Detașamentul 2 Ploiești;

Câmpina, la Asociația Sindrom Down, Spitalul Municipal, Casa Tineretului, Direcția Economică și Liceul de Electromecanică, autocisterna de la Detașamentul Câmpina.

De asemenea, pompierii din cadrul Detașamentului Câmpina acordă sprijin pentru distribuirea baxurilor cu apă potabilă către populație”, au transmis astăzi, în jurul orei 13.00, reprezentanții ISU Prahova.

Misiunile de acest tip vor continua pe tot parcursul acestei zile.