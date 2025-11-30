- Publicitate -
Cozi la apă în Câmpina. ”Bătaie de joc!”

Marius Nica
Criza apei din Prahova continuă. Municipiul Câmpina a rămas fără acest serviciu public esențial începând de vineri, 28 noiembrie, alături de alte 11 localităîți din Prahova. Oamenii sunt nevoiți să stea la coadă pentru un bidon cu apă.

S-a ajuns în această situație după ce stația de tratare Voila a apei care vine din barajul Paltinu a devenit nefuncțională. Motivul? Turbidiatea foarte mare, cauzată de ploile abundente, pe fondul golirii controlate a lacului de acumulare pentru lucrări de reparații.

Încă de la primele ore ale dimineții, locuitorii din Câmpina s-au așezat la coadă pentru a se aproviziona cu apă din containerele puse la dispoziție de Hidro Prahova și primărie.

”Am stat o jumătate de oră la coadă să iau 10 litri de apă. Este bătaie de joc!” ne-a transmis un cititor din Câmpina.

În cel mai bun scenariu, furnizarea  apei în Câmpina și celelalte localități afectate de avarie ar putea fi reluată miercuri, 3 decembrie, dacă nu mai plouă.

Reamintim că, din cauza crizei apei, școlile din Câmpina vor rămâne închise marți, 2 decembrie.

Din cauza crizei apei, spitalul din Câmpina nu mai face internări

