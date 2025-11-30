Criza apei în Prahova. Se cere declararea situației de urgență

12 localități din Prahova nu au apă potabilă începând de vineri, 28 noiembrie. Apele Române susțin că s-a ajuns în această situație din cauza ”codului Portocaliu de fenomene hidrologice și al creșterii accentuate a turbidității în acumularea Paltinu”. Instituția solicită autorităților județene declararea situației de urgență.

12 comune și orașe din Prahova au rămas fără apă potabilă. Sunt afectați locuitorii din Câmpina, Breaza și Băicoi, Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești (parțial), Vărbilău și Aluniș.

Situație critică la Paltinu

Producătorul de apă ESZ dă vina pe turbiditatea crescută din cauza ploilor, dar și pe volumul redus de apă din barajul Paltinu, care este golit parțial și controlat pentru lucrări de reparații. Stația de tratare a apei de la Voila, din care se alimentează localitățile respective, este nefuncțională de aproape două zile.

Apele Române au recunoscut că la Paltinu situația este critică și a fost generată de fenomene hidrologice severe.

”Ne confruntăm cu o situație critică, care a impus aplicarea unor măsuri tehnice imediate pentru protejarea populației și restabilirea condițiilor de alimentare cu apă potabilă. Creșterile bruște de debite, însoțite de o turbiditate extrem de ridicată, coroborate cu nivelurile scăzute din lac – necesare lucrărilor la golirea de fund – au generat valori care depășesc limitele admise pentru tratarea apei brute. Din acest motiv, alimentarea cu apă a fost întreuptă temporar în localitățile alimentate din Stația de Tratare Voila” au transmis Apele Române.

Apele Române insistă pentru declararea situației de urgență

În comunicat se arată că, în discuțiile repetate cu DSP Prahova, Apele Române au insistat ca furnizarea apei în scop menajer, pentru utilități casnice, să fie reluată, având în vedere că în țară există și alte cazuri similare (de exemplu, Curtea de Argeș, Praid). Totodată, a fost lansat un apel către alți operatori de apă să sprijine acest demers în beneficiul populației.

”În acest context, Apele Române solicită autorităților din județ să țină cont de recomandarea noastră, inclusiv prin declararea unei situații de urgență, care să permită aprobarea distribuirii apei în scop menajer în localitățile afectate până la normalizarea situației, respectiv până când apa va putea fi furnizată în parametri optimi de potabilitate” este mesajul Apelor române.

Cel puțin trei zile fără apă potabilă

Instituția din subordinea ministerului Mediului estimează că reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore de la încetarea precipitațiilor, cu condiția scăderii turbidității la nivelurile ce permit tratarea apei în Stația de Tratare Voila.

Asta înseamnă că, în cel mai bun scenariu, furnizarea apei potabile în localitățile afectate să fie recluată abia miercuri, 3 decembrie.

Până atunci, la Câmpina, comitetul pentru situații de urgență a propus o serie de măsuri, inclusiv propunerea ca școlile să rămână închise cel puțin marți, 2 decembrie, din cauza crizei apei.