Din cauza crizei apei, spitalul din Câmpina nu mai face internări

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
spital campina

Criza apei potabile afectează și activitatea Spitalului Municipal Câmpina. Directorul medical al unității, chirurgul Călin Tiu, ne-a transmis că, la ora actuală, nu se mai fac internări, fiind primite doar urgențele majore.

La Spitalul Municipal sunt acum internați 80 de pacienți.

Din cauza faptului că sterilizarea, la nivelul unității sanitare, nu mai poate fi făcută din cauza lipsei apei potabile, s-a luat decăzia ca, până la remediere problemei, să nu se mai facă internări, pacienții urmând să fie direcționați către SJU Ploiești, Spitalul cde Pediatrie, ori Maternitate, în funcție de caz.

„Sterilizarea care e bazată pe sursa de apă nu mai poate fi făcută, motiv pentru ca nu preluăm decât cazurile foarte grave, urgențele majore. În privința apei potabile, am distribuit pacienților apă îmbuteliată, 1000 de peturi, iar în curtea unității avem containere puse la dispoziție de Primărie, apa putând fi folosită doar în scop menajer”, a transmis medicul Călin Tiu, directorul medical al SMC.

