SGU ridică mașini parcate ilegal în centrul Ploieștiului

Angajații SGU au pus gând rău șoferilor care parchează la voia întâmplării încă din prima zi a săptămânii.

Aceștia au fost surprinși în zona centrală a Ploieștiului, însoțiți de polițiști locali, în timp ce ridicau mașinile parcate ilegal în zona intersecției străzilor Vasile Lupu cu Lăpușna.

Zona în care angajații SGU au fost surprinși în această dimineață se află în apropierea Primăriei Ploiești și a școlii Elena Doamna.

Vă reamintim că potrivit Hotărârii de Consiliu Local nr.234/2025, angajații SGU Ploiești pot ridica mașinile doar în baza unei solicitări din partea Poliției.

Mai exact, Articolul 12 din Regulamentul anexat Hotărârii de Consiliu Local nr.234/2025 prevede că:

„Activitatea de ridicare a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar la solicitarea polițiștilor rutieri (din cadrul Poliției Municipiului Ploiești – Biroul Rutier sau Inspectoratul de Poliție a Județului Prahova – Serviciul Rutier) sau a polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale a municipiului Ploiești.”

În baza Dispoziției de ridicare se întocmește „Fișa vehiculului staționat și parcat neregulamentar”, de către agentul constatator salariat al SGU Ploiești.

Acesta va proceda la înregistrarea foto/video, din patru unghiuri diferite, faţă, spate și laterale, a vehiculului staționat neregulamentar și, după examinarea exterioară a acestuia, va consemna în fișă constatările depistate cu această ocazie: exemplu: usile sunt/nu sunt închise, portbagajul este/nu este încuiat, vehiculul prezintă/nu prezintă avarii vizibile, etc.

În cazul în care proprietarul/deținătorul legal al vehiculului, se prezintă în momentul în care este ridicat vehiculul, fără ca autoutilitara să se pună în mișcare, acesta are obligația de a prezenta polițistului care a dispus ridicarea acestuia, certificatul de înmatriculare al vehiculului în original, permisul de conducere și actul de identitate.

În această situație proprietarul/deținătorul legal al vehiculului va fi doar sancționat conform legii, pentru staționare neregulamentară și va achita tariful operațiunii „în curs de ridicare”, urmând ca după efectuarea plății vehiculul să fie eliberat.