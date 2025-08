Emil Pricop (UPG): „Inteligența artificială trebuie înțeleasă”

Emil Pricop este director al Departamentului de Automatică, Calculatoare și Electronică din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică a UPG Ploiești. Un om cu o uriașă aplecare către ceea ce înseamnă înțelegerea tehnologiilor de ultimă generație, cercetarea științifică și dezvoltarea de produse noi. Și, mai presus de toate, fericitul tătic al unui băiețel de șapte luni.

Observatorul Prahovean va publica, săptămânal, poveștile neștiute ale profesorilor din cadrul Universității Petrol-Gaze Ploiești. Oameni care, dincolo de titulatură, sunt…oameni. Cu bune și rele, cu împliniri și dezamăgiri, cu un suflet pe care prea puțini au răbdarea sau curiozitatea să îl cunoască cu adevărat. Oameni care au acceptat să se deschidă, fără rețineri, mai ales că lor le aparține nobila și importanta misiune de a forma caractere.

Cum v-ați descrie în câteva cuvinte? De cât timp sunteți profesor în cadrul UPG Ploiești?

Simplu, sunt Emil Pricop și în prezent ocup poziția de conferențiar universitar la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. De 7 luni sunt tatăl unui băiețel vesel și energic, ceea ce îmi aduce multă bucurie în viața personală. Mă consider o persoană ambițioasă, responsabilă și perfecționistă, dar în același timp am o atitudine pozitvă și sunt deschis la idei noi, experiențe noi și învățare permanentă.

În ceea ce privește activitatea didactică, am început să predau în cadrul UPG Ploiești în 2011. Din martie 2018 am devenit titular prin concurs, ocupând postul de șef de lucrări. Începând cu anul 2020, am obținut postul de conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Automatică, Calculatoare și Electronică, pe care îl conduc din același an. Experiența acumulată în acest rol mă ajută să contribui nu numai la formarea tinerilor, ci și la dezvoltarea departamentului.

Vă mai amintiți când v-ați gândit pentru prima dată să deveniți cadru didactic?

Nu m-am gândit inițial să devin cadru didactic universitar. Încă din liceu, pasiunea mea pentru programare, IT și tehnologie a fost foarte puternică. Am avut șansa să colaborez încă din clasa a XI-a cu firma Seektron și cu unul dintre mentorii mei, dl ing. Toader Melinte, care mi-a insuflat dragostea pentru înțelegerea tehnologiilor de ultimă generație, cercetarea științifică și dezvoltarea de produse noi.

Ulterior, am urmat cursurile Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică, la programul Automatică și Informatică Aplicată, unde l-am întâlnit pe domnul prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv, care a devenit mentorul meu și a avut un rol decisiv în îndrumarea mea către o carieră academică.

Cum s-a schimbat învățământul superior în decursul anilor?

Mă voi referi la domeniul meu de activitate, unde principalele schimbări țin în primul rând de dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii, comunicarea în timp real și digitalizarea masivă. Accesul la informație este mult mai rapid și mai facil față de acum câțiva ani.

Situația în 2025 este radical diferită față de cea din 2006, când eram student. Studenții beneficiază acum de numeroase resurse online și de programe academice oferite adesea gratuit de companii de renume. De exemplu, încă din 2020 am încheiat parteneriate cu Palo Alto Networks pentru cursuri de cybersecurity și cu Red Hat (SUA) pentru cursuri de administrare a sistemului de operare Linux.

În cadrul acestor colaborări, studenții au acces direct la materiale realizate de experți din industrie și pot obține certificări recunoscute, gratuit sau la costuri mici. Mai mult decât atât, în ultimii ani am observat o deschidere remarcabilă a companiilor față de studenți și absolvenți, ca urmare a deschiderii manifestate de universitate. Astfel, laboratoarele noastre s-au modernizat și au fost echipate cu tehnologie de ultimă generație, datorită sponsorizărilor oferite de companii precum Honeywell sau Contec.

Studenții au oportunitatea să efectueze stagii de internship și prac=că, iar pe parcursul anului universitar participă la prezentări tehnice și sesiuni de dezvoltare personală susținute de reprezentanți ai companiilor. Aceste oportunități erau extrem de rare în urmă cu aproape 20 de ani, când eram eu student.

Credeți că familia, prietenii și trecutul dumneavoastră v-au influențat deciziile adultului care ați devenit astăzi?

Este evident faptul că fiecare experiență trecută ne influențează prezentul și deciziile viitoare. Provin din satul Homorâciu, județul Prahova, mama a fost asistentă medicală în localitate, iar tata inginer la uzina Upetrom – 1 Mai Ploiești. Familia mea nu doar m-a susținut necondiționat, dar mi-a arătat încredere totală în alegerile pe care le-am făcut, de exemplu de a lucra începând din vacanța din clasa a XI-a, de a urma facultatea de automatică.

Îmi amintesc cu recunoștință de eforturile uriașe pe care părinții și bunicii mei le-au depus pentru a-mi oferi o educație foarte bună, acces la un calculator atunci când acesta era o raritate sau posibilitatea de a-mi urma pasiunea pentru tehnologie. Asael am fost motivat în permanență să fiu printre cei mai buni, să mă dezvolt și am fost încurajat să am curajul de a lua decizii asumate în viața personală și profesională.

De ce ați ales să predați la UPG Ploiești?

Alegerea de a rămâne să predau în cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești a venit natural. Este locul în care m-am format profesional și căruia îi datorez o parte din ceea ce sunt astăzi. Am simțit că modul prin care pot să ofer ceva înapoi acestei comunități este de preda aici, contribuind la formarea a noi generații de specialiști.

Colectivul de la UPG mi-a oferit un mediu favorabil pentru dezvoltare, cu libertatea de a studia și cerceta în domeniul care mă pasionează și care evoluează continuu. În plus, în prezent colaborez și cu alte instituții, precum Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București, unde susțin activități la un program de masterat, dar și cu Institute for Cybersecurity and Resilient Systems de la Ontario Tech University din Canada, unde sunt cercetător asociat. Aceste colaborări aduc un plus valoare și expertiză în activitatea pe care o desfășor la UPG.

Cum a crescut concurența de la facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității?

În ultimii ani programele de studii Automatică și Informatică aplicată, Calculatoare și Electromecanică, coordonate de departamentul pe care îl conduc, au atras în mod constant interesul proaspeților absolvenți de liceu.

Cererea de ingineri automatiști sau în domeniul IT pe piața forței de muncă este destul de mare, ceea ce duce la menținerea atractivității crescute a acestor domenii. În acest sens am reușit, în urma evaluării de către ARACIS, creșterea numărului de locuri disponibile la programul de masterat Automatizări Avansate de la 50 la 60 de locuri, asael încât să putem răspunde mai bine cererii tot mai crescute din partea absolvenților de facultate.

În curând, modelele de IA vor fi tot mai prezente în toată lumea?

Dezvoltarea inteligenței artificiale este fără precedent și este evident că aplicațiile acesteia vor fi din ce în ce mai prezente în viețile noastre, în diverse domenii: de la industrie și servicii, la sănătate, educație sau divertisment.

Consider că este foarte important este să înțelegem ce este inteligența artificială, cum funcționează și care sunt beneficiile sale reale pentru a putea folosi într-un mod responsabil și eficient instrumentele sale, astfel încât să ne ușurăm munca.

Cred că asemenea revoluțiilor industriale anterioare, adoptarea pe scară largă a IA aduce atât provocări – cum ar fi adaptarea la schimbări rapide sau probleme privind etica și confidențialitatea, cât și oportunități mari pentru cei care pot înțelege și valorifica aceste tehnologii, iar aici intervine rolul mediului academic în pregătirea noilor generații pentru a face față acestor schimbări.

Care considerați că este secretul bunei poziționări a specialiștilor IT din România la nivel european, chiar mondial?

Aș spune că specialiștii IT din România care se remarcă la nivel european și mondial au câteva calități esențiale: o pregătire solidă, care îi ajută să înțeleagă și să rezolve probleme complexe, perseverență în fața provocărilor, adaptabilitate la schimbările rapide din domeniul tehnologic și o abilități de învățare permanentă, de a se menține mereu la curent cu cele mai noi tendințe și tehnologii.

Cum vă simțiți acum, uitându-vă în urmă la toate lucrurile pe care le-ați realizat cu forțe proprii?

Mă simt bine când privesc la lucrurile pe care le-am realizat până acum. Uneori fac un exercițiu și mă întreb dacă eu, copilul de la 15 ani, ar fi mulțumit și mândru de ceea ce am făcut până acum și cred că răspunsul este DA. Asael îmi găsesc motivația și energia de a continua să mă dezvolt și să răspund unor noi provocări.

Ce ați schimba la sistemul actual de învățământ?

Sistemul actual de învățământ universitar s-a modernizat și continuă să se adapteze schimbărilor de pe piața muncii. Cu siguranță este nevoie de un grad mai mare de flexibilitate și de digitalizare și de reducere a birocrației. Din punct de vedere administrativ cred că ar fi benefică unificarea bazelor de date la nivel naționale și simplificarea raportărilor care trebuie să fie realizate periodic de universitate.

Cum este școala românească de azi? Cum o evaluați din punctul de vedere al nivelului, al calității și eficienței? Care sunt, în opinia dvs., principalele probleme ale educației?

Consider că școala românească de astăzi are atât numeroase puncte forte, cât și provocări importante. Unii elevi și studenți obțin rezultate excelente, dar sunt și destul de multe cazuri de abandon școlar la care instituțiile statului ar trebui să fie foarte atente. Printre principalele probleme ale învățământului românesc se numără fragilitatea culturii generale în rândul elevilor, tendința de a se concentra pe puține materii, învățatul mecanic fără înțelegerea reală a conceptelor și demotivarea personalului didactc.

Ce rol are educația în formarea individului?

Educația are un rol deosebit de important în formarea individului, oferindu-i cunoștințele, valorile și abilitățile necesare pentru a-și descoperi potențialul și a-și construi un parcurs profesional și personal responsabil.

Ce înseamnă să fii profesor: să știi foarte bine materia, să ști cum să predai sau ambele?

Cred că a fi profesor înseamnă mai mult decât să știi bine materia și cum să o predai. Trebuie să te asiguri că studentul înțelege conceptele de care îi vorbeș= și că e capabil să le aplice în practică, iar pentru aceasta este nevoie de o conectare reală cu industria, cu provocările tehnice la care trebuie să facă față, cel puțin în domeniul meu de ac=vitate.

Care sunt proiectele pe care vă veți axa pe viitor?

Sunt destul de multe proiecte pe care îmi doresc să le dezvolt pe termen mediu și lung. În primul rând intenționez să creez la Ploiești, în cadrul Departamentului de Automatică, Calculatoare și Electronică, un program de studii de masterat dedicat securității cibernetice a structurilor de automatizare, ceea ce specialiștii denumesc Operational Technology – OT.

Unul dintre principalele obiective va fi să atragem experți din industrie și din alte universități care să contribuie direct la acest program. De asemenea, îmi propun actualizarea permanentă a planurilor de învățământ și a conținutului disciplinelor de la cele trei programe de studii pe care Departamentul le coordonează (Automatică, Calculatoare și Electromecanică), asael încât absolvenții noștri să fie în permanență competitivi și căutați pe piața muncii.

Pe plan personal, îmi doresc să obțin cât mai curând atestatul de abilitare și implicit dreptul de a conduce doctorat în domeniul Ingineria Sistemelor. Pe termen lung mă gândesc chiar la dezvoltarea unui start-up inovativ în domeniul care mă pasionează – securitatea cibernetică.

Aveți vreun sfat care nu ține neapărat de școală pentru tinerii de azi? Vreun sfat pe care vi l-ați da și dumneavoastră?

Una dintre recomandările pe care o adresez tinerilor este să se gândească foarte bine și să aleagă domeniul care îi face cu adevărat fericiți și să muncească din greu pentru a deveni printre cei mai buni în acel domeniu. Pentru că pasiunea și dedicarea sunt cele care, în final, aduc satisfacție și succes.