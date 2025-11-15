Cinci companii vor să preia rafinăria Petrotel de la Lukoil

Cu o lună înainte de intrarea în vigoare a sancțiunilor SUA împotriva companiilor rusești din Europa, cinci companii sunt interesate să preia activele Lukoil din România. Printre acestea se numără rafinăria Petrotel din Ploiești și lanțul de benzinării Lukoil.

Potrivit observatornews.ro, cel puțin cinci companii din România, SUA, Grecia și Ungaria sunt interesate să cumpere activele Lukoil din ţară: rafinăria Petrotel din Ploiești și rețeaua de 320 de benzinării.

Este vorba despre MOL (Ungaria), Hellenic Petroleum (Grecia), Petrom, Alchim și Grupul Carlyle (SUA).

Reamintim că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că statul va administra, cel puțin temporar, activele Lukoil din România.

În cazul în care se va găsi un cumpărător, tranzacția va fi verificată atât de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), cât și Comisia pentru Investiții Străine.

Guvernul vrea să se asigure astfel că Lukoil nu va fi preluată de firme rusești sau de intermediari ai acestora.