Medic: „Lipsa de vitamina D crește riscul infecțiilor respiratorii”

Vitamina D, sau Vitamina Soarelui cum mai este cunsocută, este un nutrient esențial, vital pentru sănătatea oaselor și funcționarea optimă a sistemului imunitar. Insuficienţa acestei vitamine poate da la copii rahitism, la adulţi osteoporoză, dar şi anumite forme de cancer de prostată, colon şi boli autoimune. Medicul ploieștean, Raluca Bercea explică exact care sunt cauzele care duc la deficit de vitamina D, mai ales în sezonul rece.

Vitamina D este produsă în mod natural de organism, atunci când pielea este expusă la soare, însă se găsește și în mai multe tipuri de alimente, ori suplimente ce pot fi administrate, însă, doar la recomandarea specialistului.

„Scăderea imunității iarna este un fenomen complex, influențat de mai mulți factori specifici sezonului rece Lipsa de Vitamina D (Vitamina Soarelui) care se explică prin faptul că iarna, zilele sunt mai scurte, expunerea la soare este redusă, iar organismul sintetizează Vitamina D în principal sub acțiunea razelor solare.

De asemenea, deficitul de Vitamina D este frecvent iarna și este asociat cu un risc mai mare de infecții respiratorii, deoarece vitamina D joacă un rol esențial în reglarea și susținerea sistemului imunitar.

Petrecerea unui timp mai îndelungat în spații închise – oamenii tind să stea mai mult în interior, adesea în spații aglomerate și slab ventilate (birouri, mijloace de transport, mall-uri). Acest lucru favorizează transmiterea rapidă a virozelor respiratorii, cum ar fi cele care provoacă gripa și răceala comună.

Aerul rece și uscat din acest sezon poate afecta mucoasa nazală și căile respiratorii, prima linie de apărare a organismului, făcându-le mai vulnerabile la infecții.

Mai mult, încălzirea interioară usucă aerul, ceea ce poate duce, de asemenea, la uscarea mucoaselor, reducând eficacitatea lor în blocarea pătrunderii agenților patogeni.

Schimbările în dietă și stil de viață mai pot reprezenta un factor în diminuarea imunității. Iarna, dieta poate fi mai săracă în fructe și legume proaspete, ceea ce duce la un aport mai scăzut de vitamine și minerale esențiale (precum Vitamina C și Zinc), necesare pentru o imunitate optimă.

Tendința de a fi mai sedentar (mai puțină mișcare în aer liber) afectează, de asemenea, buna funcționare a organismului și a sistemului imunitar. Oboseala și stresul crescut, care pot apărea iarna, contribuie și ele la slăbirea răspunsului imun.

Toți acești factori acționează combinat, punând o presiune suplimentară asupra sistemului imunitar și crescând susceptibilitatea la viroze de sezon, gripă și alte infecții asociate sau complicații”, a explicat medicul ploieștean, Raluca Bercea.