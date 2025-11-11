Medic prahovean despre vaccinare: „Gripa nu e o simplă răceală”

Pentru sezonul gripal 2025-2026, specialiștii recomandă imunizarea, adică vaccinul antigripal, toamna, astfel încât organismul să dezvolte anticorpi înainte de debutul perioadei de circulație intensă a virusului. Medicul ploieștean Raluca Bercea a precizat faptul că gripa nu este o simplă răceală, ci este o boală virală care poate avea o evoluție potențial severă.

Vaccinarea antigripală este recomandată tuturor persoanelor, indiferent de vârstă, deoarece gripa poate provoca forme severe chiar și la cei cu imunitate bună sau care nu au afecțiuni cunoscute.

„Vaccinarea antigripală sezonieră este indicată în fiecare an deoarece reprezintă cea mai eficientă metodă de prevenire a gripei și a complicațiilor sale severe. De ce este importantă vaccinarea anuală? Din mai multe considerente. Unul ar fi revenirea formelor severe de boală și a complicațiilor. Gripa nu este o simplă răceală, ci este o boală virală care poate avea o evoluție potențial severă.

În al doile rând, principalul rol al vaccinului este de a reduce riscul de spitalizare și de deces cauzat de gripă, în special la categoriile de risc. De asemenea poate preveni complicațiile grave precum pneumonia (cea mai frecventă complicație), bronșita, miocardita (inflamația mușchiului inimii) sau exacerbarea bolilor cronice preexistente (diabet, astm, boli cardiovasculare). Chiar dacă o persoană vaccinată face gripă, simptomele sunt, de obicei, mult mai ușoare și durata bolii este mai scurtă.

Vaccinul este esențial pentru persoanele cu risc crescut de a dezvolta complicații: copiii mici (de la vârsta de 6 luni), persoanele în vârstă (peste 65 de ani), persoanele cu boli cronice (diabet, boli pulmonare, boli de inimă, insuficiență renală, imunodeficiențe), femeile însărcinate, pentru a le proteja atât pe ele, cât și pe bebeluși (prin transferul de anticorpi), personalul medical și persoanele care lucrează în colectivități.

Virusurile gripale suferă în mod constant mutații minore (drift antigenic). Din acest motiv, tulpinile care circulă într-un an nu sunt aceleași cu cele din anul următor. Vaccinul antigripal este actualizat anual de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pentru a include tulpinile de virusuri gripale (de obicei două tip A și două tip B) estimate a fi cele mai frecvente în sezonul următor.

Imunitatea conferită de vaccinul antigripal scade în timp, nivelul de anticorpi protectori poate scădea sub pragul optim după aproximativ 6-12 luni de la vaccinare, fiind necesară reîmprospătarea protecției în fiecare sezon.

Prin vaccinare, nu doar persoana imunizată este protejată. Se reduce circulația virusului în comunitate, protejându-i astfel pe cei vulnerabili care nu pot fi vaccinați (de exemplu, sugarii sub 6 luni sau persoanele cu anumite contraindicații medicale)”, sunt recomandările medicului Raluca Bercea.

Același specialist a mai precizat faptul că cel mai bun moment pentru vaccinare este înainte de debutul sezonului gripal, de obicei în lunile octombrie-noiembrie, deoarece organismul are nevoie de aproximativ două săptămâni pentru a dezvolta un nivel optim de anticorpi.