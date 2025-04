Un medic extenuat a clacat. Rezolvi ceva înjurându-l?

Un medic extenuat strigă la pacienți să nu mai aștepte, că nu-i mai consultă pentru că a depășit de mult orele alocate consultației și este foarte obosit. Faza s-a întâmplat la spitalul Boldescu, secție a Spitalului Județean de Urgență Prahova (SJUPh). Unul dintre cei care așteptau să fi văzuți de un medic, după ora de consult filmează și publică episodul pe internet. Medicul devine instantaneu subiect al urii populare. Este asta soluția?

- Publicitate -

Din start vă spun că nu sunt deloc de acord cu reacția medicului, deși pot să-i înțeleg starea. Cred că avea multe alte feluri prin care să le comunice pacienților că nu mai poate, că e extenuat.

Mă uit la valul de ură generat de filmare și sunt șocat. Esențialul – medicul era extenuat, nu este trecut nimic măcar la și altele. Și totuși, doctorul a clacat din cauza muncii prelungite.

Priviți filmarea și o să înțelegeți la ce mă refer:

- Publicitate -

Am trimis aceste imagini unui prieten, medic de urgențe, ca să-l întreb cum vede el situația. I-am spus că nu mi se pare deloc ok atitudinea doctorului.

Răspunsul: ”Știi cum e sa consulți de la ora 8.00 fără pauză? Îți spun eu, la ora 14.00 nici nu înțelegeam ce citesc pe bilet și trebuia ca pacientul să spună tot de 2 ori, că nu ajunge nimic la creier”.

Realitatea este că medicii nu sunt supraoameni. Adeseori sunt mai vulnerabili și mai ușor de pus la pământ decât mulți dintre noi. Iar Sănătatea din România a intrat de câțiva ani într-o criză profundă de specialiști.

- Publicitate -

În Prahova este dezastru. Un dezastru anunțat de câțiva ani de fostul director al SJUPh, Bogdan Nica, prin apeluri repetate către decidenți pentru a se implica în rezolvarea problemei.

L-a auzit cineva?

A auzit cineva apelurile făcute în spațiul public de alți medici pentru a atrage atenția asupra situației infernale în care se află sistemul de sănătate din cauza lipsei personalului specializat?

A făcut cineva ceva?

Poate că ar fi mai eficient ca energia pe care mulți o folosesc pentru a-l crucifica pe medicul care și-a pierdut autocontrolul pentru o clipă să fie folosită pentru a găsit soluții la adevărata problemă: cum rezolvăm criza de medici specialiști?

Opinii Voxpublica Da, prieteni, se poate! Acum fix un an, dotat cu o plăcuță informativă și cu susținerea totală a colegilor din redacție, am început un demers ”pe persoană fizică”....

- Publicitate -

Cum rezolvăm gărzile la cardiologie, ORL, neuorologie, urgențe etc, etc, etc. Pentru că, până la urmă, realitatea este că medicii ne salvează. Indiferența și ura ne omoară și ne fac medicii să dispară.