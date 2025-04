Prima reacție la ieșirea nervoasă a medicului ORL de la Boldescu

După ce Observatorul Prahovean a publicat articolul Un medic extenuat a clacat. Rezolvi ceva înjurându-l? și imaginile virale cu doctorul Grecu de la secția ORL de la Boldescu, președintele Colegiului Medicilor din România a reacționat.

Zilele trecute, medicul primar ORL Cătălin Grecu, de la secția exterioară Boldescu a spitalului județean din Ploiești, a fost filmat în timp ce a răbufnit la adresa pacienților care așteptau să fie consultați în fața cabinetului.

Prof. Dr. Cătălina Poiană, Președintele Colegiul Medicilor din România, a reacționat astăzi, prin următorul comunicat de presă:

”În legătură cu incidentul petrecut la Spitalul Județean Ploiești, în care un medic a fost filmat într-un dialog cu pacienții pe un ton nepotrivit, în calitate de președinte CMR, doresc să fac următoarele precizări:

Am aflat despre această situație din relatările apărute în mass-media. În urma acestora, am luat legătura cu președintele Colegiului Medicilor din județul Prahova pentru a obține informații suplimentare și am încercat să iau legătura cu medicul implicat.

Până la acest moment, nu a fost înregistrată nicio plângere oficială referitoare la comportamentul medicului respectiv.

Atitudinea care trebuie să guverneze relația dintre medic și pacient în timpul exercitării profesiei medicale, dar și în afara orelor de program, trebuie să fie una de respect reciproc.

Atitudinea domnului doctor relevată efectiv din dialogul filmat și prezentat în mass-media, personal, consider că nu este cea mai potrivită.

Nu trebuie țipat, sau, mai corect, consider că trebuie evitat orice fel de conflict, inclusiv cel verbal și orice situație care poate genera o discuție în contradictoriu.

Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că fiecare medic poate avea o anumită încărcătură, un anumit grad de burnout , iar din ce am înțeles – repet, din ce a fost prezentat în mass-media –, domnul doctor terminase programul de consultații și consultase deja un număr mare de pacienți aflați, probabil, în cadrul programărilor existente, dar și un număr de pacienți aflați în afara programărilor. (din ce am înțeles din relatări).

Vă dați seama că poate să intervină oboseala, încărcătura psihică. Repet NU caut scuze, vorbesc la modul general, mai ales ca nu cunosc toate aspectele.

Dacă vreunul dintre acei pacienți care NU erau pe listă putea să reprezinte o urgență care să fie amenințătoare de viață, medicul sau orice alt coleg trebuia să intervină.

Aici cred că vorbim, în primul rând, de o problemă de sistem, de a avea în ambulatoriu ture cu medici de aceeași specialitate, dar, bineînțeles, știm cu toții că, în marea majoritate a situațiilor, există o lipsă de medici.

Asistența medicală în Ambulatoriu este una dintre activitățile care pot fi deficitare din cauza finanțării inadecvate și pot exista situații în care medicii să prefere să lucreze în sistemul privat.

Medicul, ca orice alt angajat, are un program care presupune un anumit timp de lucru și ore de odihnă.

Cred că trebuie găsite soluții ca programările să decurgă eficient, atât pentru medic, dar și ca pacienții să nu fie nevoiți să aștepe la cozi.

În același timp, și pe pacienți îi rog, cu considerație, să înțeleagă că trebuie să se programeze conform unui orar bine stabilit.

Consider că una dintre cauzele disfuncționalităților, în situațiile în care medicul își finalizează programul normat, dar se confruntă cu un număr mare de pacienți care așteaptă în continuare la ușa cabinetului, reprezintă o problemă de sistem, care poate fi soluționată și printr-o eficientizare administrativă, inclusiv locală: identificarea unei alte ture cu medic, un sistem de programări online, poate inclusiv o comunicare și o intervenție mai bună și a medicului, dar în primul rând a instituției unde lucrează medicul.

Fac un apel major către toți colegii medici ca, în general, să evite discuțiile contradictorii cu pacienții, iar, mai ales în situațiile ce țin de aspecte administrative, să solicite conducerii unităților medicale unde activează, sprijin și măsuri care vizează inclusiv planificarea și distribuirea programărilor, pentru a preveni tensiunile și a menține un climat de încredere și respect în relația medic–pacient”.

