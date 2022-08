E vineri, 12 august. Tot dușuri reci, la Ploiești. Deja ne-am obișnuit cu situația?

Nu e zi în care să nu mă gândesc la faptul că Ploieștiul a rămas fără apă caldă. Ar fi putut fi o farsă sau o glumă proastă, dar, din păcate, e realitatea dură provocată de conducătorii orașului.

Vinovații să iasă în față, să stea cu capul plecat și să-și facă o precampanie negativă de zile mari. Pe toți pereții orașului să stea numele celor care și-au bătut joc de Ploiești. Nu ai voie să conduci un oraș dacă îl aduci într-o astfel de stare.

Dacă citești acest text și ești unul dintre cei care se simt cu musca pe căciulă, repetă după mine: “Nu sunt în stare, nu sunt bun pentru asta, am greșit, trebuie să renunț, trebuie să las oameni competenți și onești să vină la putere. Nu am ce căuta aici. Nu am voie să fac mișto de ploieșteni și nici să trăiesc din banii lor. E timpul pentru reconversie profesională.”

E vineri, tot omul se gândește la weekendul prelungit, însă mi-ar plăcea să ne gândim și la lipsa apei calde pe care 130 de mii de ploieșteni o suportă de 12 zile.

Să ne înțelegem, scriu textul ăsta pentru că simt frustrare prin toți porii în legătură cu subiectul ăsta. Simt că cineva își bate joc de tot ce înseamnă orașul lui Caragiale. Am ajuns la mâna unor decizii luate de oameni care nu se gândesc la oameni, ci doar la ei.

E prea multă liniște în Ploiești! Au apărut două-trei știri, mici proteste în centru orașului, declarații cu juma’ de gură, demisii și… apa caldă tot nu vine pe țeavă. Chiar ne plac dușurile reci? Chiar ne place sa asistăm la acest circ scump și degradant pentru comunitate?

Știu, sunt mulți cei vinovați și totuși nimeni

Dar, totuși, în orașul lui Caragiale se trăiește mai rău decât în vârf de munte. E normal să stai la bloc și să fii nevoit, în 2022, să îți faci baie cu apă rece? E strigător la cer. Timpul ăsta pe care îl avem la dispoziție și toată energia de care dispunem merită să fie investite în subiect. Să nu treacă zi fără a aminti numărătoarea.

Zilele de umilință la adresa ploieștenilor să fie cea mai dură lecție pentru viitoarele alegeri. Să fie un duș rece și plin de dezvoltare personală.

Apropo, mi-a luat ceva vreme până m-am obișnuit să fac dușuri reci. Poate la iarnă încerc și ceva cu gheață în cadă, că am înțeles că ar putea fi vorba de efecte benefice pentru întreg sistemul meu imunitar. Mâine ar putea fi luna decembrie, iar noi, ploieștenii, am putea îndura în continuare situația creată de oamenii care ar fi trebuit să aibă grijă de noi.

Cu tot respectul, e o rușine totală ceea ce se întâmplă!

Cei care se află în posturi de conducere și care au și cea mai mică legătură cu situația creată merită să nu doarmă bine noapte, eventual să își dea demisia.

Mulți dintre ploiesteni îndură această situația și nu ies în stradă pentru că deja le e frică. Războiul, pandemia, pastilele cu iod și toate știrile de negative au creat un mecanism de apărarea care pare ca i-a băgat în stare de îngheț. Da, îngheț metaforic, dar care se activează din cauză că ne e teamă de tot răul care ni s-ar putea întâmpla.

Se gândește cineva la oamenii bătrâni care abia de reușesc să își facă un duș? La mamele care au bebeluși și trebuie să încălzează apa la aragaz? La apa rece care nu se face caldă, așa, ca prin minune?

Nu toată lumea și-a permis un Delimano. Unii și-au permis doar să tacă, poate de frică sau pentru că nu au știut cum altfel să reacționeze. Cine să-i asculte pe bieții oameni care lucrează, de luni până vineri și vin obosiți de la munci, vrând să-și facă un duș și să se bage la somn?

Textul ăsta nu e o amintire, ci un reminder. E 12 august 2022, iar ploieștenii tot nu au apă caldă. Asta e lecția pe care dacă nu o învățăm, ne va fi mai rău și mai frig.