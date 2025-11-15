Cât costă și unde se face testul care te scapă de trichineloză

Examenul trichineloscopic este obligatoriu pentru porcii sacrificați în gospodărie, pentru consum familial și se efectuează contracost, potrivit DSVSA Prahova. Tariful este diferit în funcţie de centru unde este efectuată analiza care te ferește de trichineloză.

Chiar dacă mai sunt aproape șase săptămâni până la Crăciun, unii prahoveni au început deja să cumpere porci din gospodării. Pentru prevenirea unor posibile îmbolnăviri, DSVSA Prahova recomandă efectuarea examenului trichineloscopic.

„După sacrificare, o probă din carcasă trebuie analizată de un medic veterinar pentru a verifica prezența Trichinella Spiralis. Carnea nu poate fi consumată până la obținerea unui rezultat negativ.

Pentru realizarea examenului trichineloscopic propietarul porcinelor sacrificate în gospodărie se va prezenta la centrul pentru efectuarea examenului trichineloscopic cu cartea/buletinul de identitate, crotalia auticulară a animalului sacrificat și următoarele probe:

Pilierii diafragmatici – 2 formațiuni musculare fusiforme, în forma literei V, care se găsesc între ficat și pulmon

În situația în care proba de pilieri diafragmatici este insuficientă, aceasta se va completa cu următoarele formațiuni musculare:

diafragma – porțiunea musculo-tendinoasă care separă cavitatea abdominală de cavitatea toracică și care, de regulă, rămâne prinsă pe fața internă a coastelor

musculatura intercostală – două coaste nedesfăcute în lungime de circa 10 cm

Proprietarii trebuie să predea medicului veterinar crotaliile auriculare ale porcului sacrificat în termen de șapte zile pentru actualizarea Bazei Naționale de Date.

Confirmarea cazurilor pozitive de trichineloză depistate în centrele din județ se face la Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Prahova”, a precizat DSVSA Prahova, la solicitarea Observatorulph.ro

Cât costă examenul trichineloscopic

Examenul trichineloscopic, potrivit DSVSA, este obligatoriu pentru porcii sacrificaţi în gospodărie, pentru consum familial, prin metoda directă se efectueză contracost, tariful fiind diferit în funcţie de centru în care se efectuează și anume:

la sediu C.S.V.S.A.O. –32,67lei;

la sediu C.S.V.A.particulare/Cabinete Medicale Veterinare Individuale – C.M.V.I./cabinet medicale veterinare – 50 – 70 lei;

Centrele din Prahova unde se efectuează examenul trichineloscopic

C.S.V.S.A.O. Ploiești (Halele Centrale) – 0244523.798;

C.S.V.S.A.O. Ploiești – strada Eroilor, bl.14E, ap.1 – 0244524750;

CSV Ploiești – Strada Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 99B – dr. Ștefan Alexandru 0740929035

C.S.V.S.A.O.Cȃmpina – strada I.L.Caragiale, nr.12 – 0244335875

CSV Câmpina – strada Nicolae Bălcescu nr. 7- dr. Antonie Vasile – 0244/335875/ 0744340388

C.S.V.A.Băicoi- – strada Republicii, nr. 312 dr.Bragău Mihai 0769638422;

-C.S.V.A.Boldești Scǎieni-strada Calea Unirii nr.1- dr.Herescu Emilia 0244/211468; 0744363458;

CSV Breaza – dr. Mitrea Radu Daniel – tel – 0727784730

C.S.V.A.Comarnic -strada Republicii nr.6 – dr.Trofin Bogdan 0244/360.565;0723357560;

C.S.V.A.Mizil- strada C.D. Gherea nr.1-dr.Ana Cristian-0723.229764;

SC Omnivet SRL Mizil – loc.Mizil, str. Tudor Vladimirescu nr.8 – dr.Codescu Adrian 0723.326604;

C.S.V.A.Slănic – loc. Slănic, strada 13 Decembrie nr.20 – dr.Neagu Georgel 0721721473;

C.S.V.A.Urlaţi – loc.Urlaţi – dr. Oancea Adrian 0727.863737;

SC Tabis Farma Vet SRL – loc. Valenii de Munte, stra. Avram Iancu nr.45- dr. Tabără Lucian 0244/282045; 0745.047851;

Centre veterinare la nivelul comunelor

C.S.V.A.Ariceștii Rahtivani – dr.Ciuciuc Doina 0244/380032; 0722245343;

C.S.V.A.Albești Muru – dr.Tudor Spirea 0745.152993;

C.S.V.A.Adunaţi – dr.Pinţă Mădălin 0722.898993;

C.S.V.A.Apostolache – dr.Stemate Mădălin 0726.781881;

C.S.V.A.Bucov – dr.Mănguța Gabriela 0244/274030;0744701680;

C.S.V.A. Bălţeşti- dr. Dumitru Adrian Ștefan 0726689270;

C.S.V.A.Bănești – dr. Grozea Petre 0244/348360; 0744431819;

C.S.V.A.Berceni – dr. Mușat Constantin 0722.750016;

C.S.V.A.Brazi – dr. Ionașcu Andra – 0721068491

C.S.V.A.Bertea- loc.Aluniș – dr.Bercaru Claudia 0742.121306;

C.S.V.A.Brebu – dr.Antonie Vasile 0744.340.388;

C.S.V.A.Berceni – dr.Mușat Constantin 0722.750016;

-C.S.V.A.Bărcanești – dr.Furdui Ovidiu 0744.296631;

C.S.V.A.Blejoi- loc.Ploiestiori – dr.Pȃrvu Daniel 0769245419;

C.S.V.A.Ciorani – dr.Rusnac Claudia 0723.497352;

C.S.V.A.Drăganești – dr. Olaru Ion 0244/465200; 0722801693;

C.S.V.A.Drajna – dr.Spătărelu Nicolae 0740.206626;

C.S.V.A.Filipeștii de Pădure – dr.Preda Doru Ludovic 0722.336814;

C.S.V.A.Filipeștii de Tȃrg – dr. Preda Doru Ludovic 0722.336814;

C.S.V.A.Florești – loc. Florești – dr.Prună Constantin 0740.170145;

Fulga – dr. Pavel Mihaela – 0720568145

C.S.V.A.Gherghița – dr.Simion Florian 0722.734112;

C.S.V.A.Gorgota – dr.Jitaru Robert 0767160010;

C.S.V.A.Colceag – dr.Codescu Adrian 0723.326604;0244.447869;

C.S.V.A.Izvoarele – dr.Cernat Mihaela 0722.642207;

C.S.V.A.Măgurele – loc.Gura Vitioarei – dr.Dumitru Adrian Stefan 0726689270;

CMVI Măgurele – dr.Dumitru Adrian Stefan 0726689270;

C.S.V.A.Măneciu – dr. Iancu Eusebiu – 0721681493

C.S.V.A.Mănești – dr. Drăguș Beatrice – 0728568472;

C.S.V.A.Păulești – dr.Pȃrvu Daniel 0769245419;

C.S.V.A.Podenii Noi – dr.Herescu Emilia 0744363458;

C.S.V.A. Poseşti – loc.Nucșoara de Jos, nr.114 – dr.Coman Dragoş 0726.86635;

C.S.V.A. Plopeni – dr.Dumitru Grigore Daniel 0757.746799; 0749205795;

CSV Puchenii Mari – dr. Kirca Alexandru – 0727112276

C.S.V.A.Rȃfov – dr. Nicolae Ovidiu 0741960994;