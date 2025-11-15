- Publicitate -
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii decembrie

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
vremea decembrie

ANM a emis vineri prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit meteorologilor, în perioada 17 noiembrie – 15 decembrie, în primele două săptămâni de prognoză, temperaturile vor mai ridicate decât cele normale, urmând ca mai apoi acestea să scadă.

Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile sud-estice. Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-estice. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nordice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele specifice pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

