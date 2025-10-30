Ai alege să te muți la Valea Doftanei?

Din ce în ce mai mulți români își doresc să se retragă din aglomerația urbană, căutând zone cât mai liniștite din apropierea marilor orașe. Valea Doftanei este una dintre destinațiile preferate pentru vacanțe, dar are, oare, potențial de „acasă”?

Comuna Valea Doftanei se află în continuă dezvoltare în ceea ce privește modernizarea infrastructurii rutiere și extinderea rețelelor de utilități, iar turismul a ”explodat” în ultimii ani.

Îmbunătățirea stilului de viață al locuitorilor a atras un număr considerabil de oameni care au ales să facă parte din comunitate, fie printr-un nou business, fie bucurându-se de o casă de vacanță sau o locuință permanentă.

Potrivit Strategiei de dezvoltare locală durabilă pentru perioada 2025-2030, autoritățile locale au numeroase proiecte de investiții.

Printre acestea se numără reabilitarea și modernizarea dispensarului medical, construirea unei școli noi și reabilitarea celor existente, dezvoltarea potențialului turistic în zona montană a comunei, amenajarea unei zone de agrement lacul Paltinu, construcția de piste de biciclete, amenajarea de baze sportive și multe altele.

Documentul poate fi consultat AICI