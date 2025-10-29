Temperaturi de primăvară la Ploiești. Cum va fi vremea în noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. La Ploiești temperaturile vor fi mai ridicate în noiembrie, față de normalul acestei perioade.

ANM a anunțat o încălzire treptată a vremii, temperaturile maxime urmând să ajungă la 20 de grade Celsius, cu mult mai ridicate față de normalul pentru această perioadă.

De altfel, spun meteorologii, luna noiembrie va fi marcată de valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, sfârșitul săptămânii va aduce temperaturi neobișnuite pentru această perioadă, maximele anunțate fiind de 20 de grade Celsius.

Treptat, însă, de săptămâna viitoare, temperaturile maxime se vor situa la valori de 15… 17 grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte

Vremea se încălzește inclusiv la munte, unde sunt anunțate temperaturi maxime cu mult mai ridicate vață de normalul acestei perioade.

De altfel, la Cota 2000 din Sinaia, mercurul în termometre va urca până la 16… 17 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor fi pozitive, de 5 – 7 grade Celsius.

Cum va fi vremea până pe 03.11.2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice și nord-estice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice și local în centrul și estul teritoriului, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice și nord-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în regiunile nord-estice, iar în rest va fi ușor deficitar.

Cum va fi vremea în săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.