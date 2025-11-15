Petrolul, test cu Steaua București. Programul meciurilor oficiale

Petrolul Ploiești susține, sâmbătă, de la ora 12.00, un test de verificare pe terenul formației de eșalon secund Steaua București. Alte șase partide oficiale se vor desfășura în intervalul intervalul 21 noiembrie – 20 decembrie.

Săptămâna se încheie pentru Petrolul cu un joc test susținut în compania divizionarei secunde Steaua București, ce se va disputa sâmbătă, de la ora 12.00, în „Ghencea”, cel mai probabil pe terenul principal al complexului.

„După această ultimă întrerupere a campionatului, programul va fi unul extrem de condensat până la finalul lui 2025, cu șase partide oficiale programate să se desfășoare în intervalul 21 noiembrie – 20 decembrie”, a anunțat FC Petrolul.

Programul meciurilor oficiale

La acest moment, potrivit FC Petrolul Ploiești, sunt cunoscute datele și orele de start pentru jocurile din următoarele trei etape ale Superligii, precum și pentru cele din cadrul rundei a doua a fazei grupelor Cupei României:

Superliga, Etapa 17/Sâmbătă, 22 noiembrie, ora 20.30

FCSB – FC Petrolul Ploiești

Superliga, Etapa 18/Luni, 1 decembrie, ora 16.00

FC Petrolul Ploiești – Metaloglobus București

Cupa României, Grupa B, Etapa a 2-a/Joi, 4 decembrie, ora 21.00

FC Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova

Superliga, Etapa 19/Duminică, 7 decembrie, ora 15.00

UTA Arad – FC Petrolul Ploiești

„Mai rămân de stabilit, astfel, coordonatele întâlnirilor care vor închide anul, anume FC Petrolul – Universitatea Cluj (Superliga, etapa 20) și FC Hermannstadt – FC Petrolul (Superliga, etapa 21)”, a anunțat FC Petrolul Ploiești.