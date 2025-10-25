Csikszereda – Petrolul: 1 -1. Remiză la Miercurea Ciuc

Petrolul Ploiești a reușit un egal cu Csikszereda, la Miercurea Ciuc, în cadrul etapei a 14-a din SuperLigă. Echipa lui Robert Ilyeș ocupă poziția 14 în clasament, loc de baraj, în timp ce Petrolul este pe 13.

Partida, disputată, vineri, de la ora 17.00, la Miercurea Ciuc, a debutat cu o ocazie pentru Csikszereda (în min. 9). Ceara a trimis puțin pe lângă poartă din lovitură liberă.

Trei minute mai târziu, Petrolul a obținut un penalty, după ce Paszka a atins mingea cu mâna în careu. Chircă – Roșă reușește să marcheze în min. 13, de la punctul cu var. Csikszereda – Petrolul: 0-1.

Petrolul are o nouă ocazie în min. 22. Jyry primește mingea de la Chică – Roșă, dar finlandezul șutează slab.

Cel de-al doilea gol al partidei a venit în minutul 41. Eppel profită după ce Bălbărău a scăpat mingea. Csikszereda – Petrolul: 1 – 1.

Repriza a doua a fost mult mai agitată și cu multe cartonașe galbene. Atât Petrolul, cât și gazdele forțează jocul.

În min.88 Mateiu l-a fautat pe Ferenczi. Un minut mai târziu Petrolul primește un cartonaș galben, iar Roche este avertizat.

Csikszereda raterază, prin Szalay, penalty. Faza nu se termină aici. Roche primește un al doilea cartonaș galben și este eliminat. În ultimele patru minute de prelungiri scorul partidei nu se modifică, dar Dulca primește și el cartonaș galben.

Partida se termină cu o remiză, după un meci în care gazdele au avut puține șuturi pe poartă.

Echipa lui Robert Ilyeș ocupă în acest moment poziția 14 în clasament, loc de baraj, în timp ce Petrolul este pe 13.