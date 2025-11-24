Spitalul CFR Ploiești trebuie să rămână independent!

Conferențiarul universitar Mihai Apostolache continuă campania pentru ca spitalul CFR Ploiești să nu devină secție exterioară a spitalului județean de urgență.

Apostolache a transmis mesajul unui fost manager al spitalului și un nou apel la politicienii prahoveni care dețin funcții importante să nu-l transfere Consiliului Județean Prahova.

Un spital de elită

”Spitalul General CF Ploiești este o unitate medicală de TOP care trebuie să rămână independenta juridic și chiar susținută de toate forurile să se dezvolte în continuare.” – Georgeta Radulescu, fost manager.

Acest spital este creația unei comunități dedicate. Împreună cu medicul Irinel Totolici (Director Medical) și întreaga echipă, doamna Georgeta Radulescu a pus bazele unei unități de elită care a deservit cu onoare mii de cetățeni timp de zeci de ani, nu doar pe ceferiști, ci întreaga comunitate!” susține Mihai Apostolache.

Acesta a adus o serie de argumente pentru ca unitatea medicală să rămână independentă:

Zero Datorii și Excedent în Cont: O gestiune financiară impecabilă și responsabilă. Investiții Majore Realizate: Modernizări constante pentru un act medical de calitate.

Resursă Umană de VALOARE: O echipă medicală dedicată, recunoscută de pacienți.

Structură Organizatorică Modernă: Aprobată în 2025, adaptată exact la cerințele populației.

Curățenie Iriproșabilă și Aparatură Modernă: Condiții optime pentru tratament.

Mii de Reacții POZITIVE: Mărturii clare ale calității serviciilor oferite.

Peste 3000 de semnături strânse

”Toate aceste realizări fac din Spitalul General CF Ploiești o perlă a sistemului de sănătate!

Comasarea cu Spitalul Județean de Urgență riscă să distrugă acest model de succes! Facem un apel către voi toți: Pacienți, foști angajați, medici, personal auxiliar și oricine a beneficiat sau crede în standardul înalt al acestui spital. Vă invităm să semnați petiția toți cei care „au pus umărul” la construirea și modernizarea sa! Vă invităm să semnați petiția toți cei care nu vreți să vedeți un model de excelență medicală absorbit și pierdut!” susține consilierul local.

Petiția a strâns peste 3000 de semnături în mai puțin de o săptămână și poate fi semnată AICI!

Reamintim că ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, cel mai probabil, luna viitoare, va semna un ordin prin care Spitalul CFR Ploiești va deveni secție exterioară a spitalului județean de urgență.

Detalii aici: Spitalul CFR Ploiești va deveni secție a spitalului județean

