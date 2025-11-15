Bărbatul din Câmpina, care și-a omorât concubina, evaluat psihiatric

Marius Boian, autorul teribilei crime care a avut loc în Câmpina, în luna ianuarie 2025, a obținut efectuarea unei expertize psihiatrice care să stabilească dacă avea discernământ în momentul în care și-a ucis concubina cu nu mai puțin de 26 de lovituri de cuțit. Deși avea emis ordin de protecție, în seara în care a fost ucisă, femeia de 34 de ani s-a dus la bărbat acasă.

- Publicitate -

Individul este încarcerat la Penitenciarul Mărgineni, fiind trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat asupra unui membru de familie. Acesta riscă o pedeapsă cuprinsă între închisoare pe viață sau închisoare de la 15 la 25 ani.

Potrivit publicației locale campinatv.ro, instanța a acceptat un supliment la expertiza psihiatrică deja realizată.

- Publicitate -

Citește și: Cine este bărbatul acuzat de crima din Câmpina

„Acest supliment va avea următoarele obiective, prin raportare inclusiv la noile înscrisuri medicale: stabilirea existenţei unor tulburări psihice, indicarea diagnosticului nosologic și descrierea stării psihice actuale; excluderea simulării/ disimulării unei boli psihice; stabilirea trăsăturilor de personalitate și relevanța lor în planul responsabilității penale; analizarea istoricului medical (encefalopatie infantilă sechelară, episoade amnezice, tentative suicidare etc.) și evaluarea influenței acestuia asupra capacității psihice la momentul comiterii faptei; stabilirea existenței discernământului; aprecieri prognostice privind evoluția tulburărilor psihice, gradul de periculozitate și potențialul infractogen.în cazul în care se constată tulburări de personalitate sau episoade paroxistice, se va indica în ce măsură acestea pot influența capacitatea psihică și dacă pot determina diminuarea sau abolirea discernământului.

Suplimentul la raportul de expertiză medico-legală psihiatrică va fi întocmit de Serviciul Județean de Medicină Legală Prahova, care va avea la dispoziţie spre analiză întreg dosarul penal”.

Instanța a dispus, pe 13 noiembrie, „măsura asigurătorie a sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale inculpatului Boian Marius Sebastian, , până la concurența sumei de 400.000 euro, în vederea garantării reparării prejudiciului moral presupus produs”. Decizia poate fi contestată în 48 de ore.

- Publicitate -

Următorul termen de judecată este 16 decembrie 2025.