Din 5 octombrie, 4 lei călătoria cu tramvaie insalubre și nesigure

De săptămâna viitoare, mai exact din 5 noiembrie, ploieștenii vor plăti 4 lei pentru o călătorie cu mijloacele de transport public ale TCE, față de 2.5 lei cât este prețul unui bilet în prezent. Asta în condițiile în care, tramvaiele, spre exemplu, folosite de călători, nu sunt doar uzate, ci și foarte murdare. Pline de praf și rugină cu scaune pătate, totul la pachet cu nepăsarea unor celor care își „uită” printre scaune tot felul de ambalaje și pet-uri.

În condițiile în care, în alte orașe, cei de la Protecția Consumatorului au retras din circulație, până la remedierea deficiențelor, tramvaiele uzate și pline de murdărie, la Ploiești, nu doar că astfel de mijloace de transport circulă pe traseele 101 și 102, dar, prețul biletului pentru o astfel de călătorie va fi, de miercuri, aproape dublu.

Consilerii locali au votat, în unanimitate, în ședința de joi, 30 octombrie, proiectul de majorare al tarifului de la 2,5 lei, cât este în prezent, la 4 lei pentru o călătorie.

Asta în condițiile în care flota de tramvaie a Ploieștiului are o vechime de aproape jumătate de secol, vehiculele fiind adevărate bombe pe roți, mai ales din punct de vedere al igienei.

Scaune pătate, de îți vine, mai bine, pentru confortul psihic, să călătorești în picioare

De la uși ruginite, bare metalice cu vopsea exfoliată, cu risc de coroziune, chedere rupte, geamuri soiase prin care, cu greu se vede lumina soarelui, o podea infectă pe care simți, în momentul în care pui piciorul cum, efectiv, ți se lipesc tălpile, până la radiatoarele neigienizate și scaune pătate, de îți vine, mai bine, pentru confortul psihic, să călătorești în picioare. „Noroc” cu personalizarea unora prin tehnica graffiti cu simboluri ale oraşului. Astfel, se mai „spală” un pic rușinea.

Călătoria în sine cu tramvaiul, la Ploiești, aduce cu un off-road urban

Asta pentru că vehiculele, fabricate înainte de 1980, troncăne din toate încheieturile la fiecare metru parcurs. Se merge încet, pentru că liniile nu sunt bine curățate, iar între canturi este mizerie. Și se merge, evident, atunci când nu se stă.

Asta întrucât nu rare au fost situațiile în care tramvaiele au rămas blocate pe linie din cauza avariilor. Pe scurt, standarde de siguranță, dar mai ales de igienă, care, pentru călători, sunt doar ceva la care visează.

Pe 20 octombrie, primarul Mihai Polițeanu a anunțat că a reînceput să curgă termenul de depunere a ofertelor pentru achiziția a 20 de tramvaie noi (după suspendarea temporară decisă de CNSC la cererea Astra Arad, care dorea modificări la caietul de sarcini). Termenul limită de depunere a ofertelor este 4 noiembrie.

Bilete mai scumpe din 5 noiembrie

Cu o zi înainte de scumpirea prețului la bilete. Nu cu 10 sau 20 de bani, ci cu 1,5 lei, adică un tarif aproape dublat. O scumpire care, poate, ar fi fost justificată și nimeni nu ar fi avut de comentat sau obiectat, asta dacă și condițiile oferite călătorilor ar fi fost unele demne de un municipiu care, din păcate, în continuare se prezintă rușinos la capitolul transport public pe șine.