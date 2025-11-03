Toalete publice inteligente la Ploiești. Când devin funcționale

Cinci din cele șapte toalete inteligente cumpărate de Primăria Ploiești au fost amplasate în diverse zone din Municipiu. Una este deja funcțională.

Primăria Ploiești a încheiat un contract cu firma COMEX ROM SRL pentru livrarea, în următorii 4 ani, a unor wc-uri publice cu funcție de auto-curățare.

Unde sunt amplasate WC-urile inteligente

Primele cinci toalete au fost deja amplasate în parcurile Nord, Aurora, Mihai Viteazul și Sala Sporturilor. Singura funcțională este cea de pe Bulevardul Castanilor, iar celelalte vor fi racordate la utilități în cursul acestei luni de către angajații SGU.

Potrivit primarului Mihai Polițeanu (independent), o toaletă standard a costat 142.880 lei, fără TVA iar una pentru persoane cu dizabilități 176.880 lei fără TVA .

Edilul a comparat costurile toaletelor automatizate cu cele clasice. ”O toaletă clasică, compactă, realizată din zidărie și fundații din beton, care, e drept, are 8 compartimente (femei, bărbați și persoane cu dizabilități) costă 269.412 lei, fără TVA.

Pe lângă faptul că o astfel de toaletă costă mai mult, ea e oportună exclusiv pentru zone cu flux foarte mare (e.g. zone de festivaluri/concerte sau parcuri cu foarte multe terase). Presupunând că reducem numărul de compartimente și ducem prețul în jos, ceea ce nimeni nu spune este că asigurarea curpțeniei 24 de ore din 24, cu un Superman cu salariu minim pe economie și care nu doarme și muncește 365 de zile pe an, 24 din 24, costă alte 10.000 de euro/an. Un cost de care NU e nevoie pentru toaletele cu autocurățare” a transmis Polițeanu.

Ce dotări au WC-urile

Potrivit descrierii de pe site-ul comerciantului, toaletele respective au următoarele funcții: curățare și dezinfecție automată a podelei cabinei; curățare, dezinfecție și uscare a vasului toaletei în interior și exterior; ventilație și spălare cabină.

Fiecare toaletă de acest tip este dotată cu sistem electronic automat pentru deschiderea și închiderea ușii în caz de urgență ( în lipsa alimentării cu electricitate), sistem de siguranță “SOS” cu buton care se acționează la deschiderea ușii chiar și în absența energiei electrice, sistem automat pentru spălarea și dezinfectarea dupa fiecare utilizare a podelei de aluminiu, podea cu profil special de drenare.

Alte funcții sunt cele de aerisire și odorizare după fiecare utilizare, indicarea timpului de utilizare și presemnalizare optică și sonoră a ultimelor minute de utilizare (accesul utilizatorilor şi de control al prezenţei in cabina de toaletă cu detector electronic și senzor infraroșu), sistem de uscare mâini și lavoar încastrat în perete cu distribuire automată de apă și săpun, sistem pe bază de senzori „No Touch” pentru comenzile de pornire și oprire ale dozatorului cu săpun lichid și apă și ale uscătorului de mâini.

WC-urile mai sunt dotate cu sistem de distribuire automată a hârtiei igienice încastrat în perete, aistem automat de iluminat cu LED pentru un consum redus energie, sistem de afisaj electronic care indică pe toata perioada utilizării timpul alocat pentru utilizare și sistem acustic cu instrucțiuni vocale pentru fiecare comandă și operatiune pe care o desfașoară toaleta; în timpul utilizarii, ocupantul este delectat cu muzică.

Cine este firma care livrează toaletele inteligente

Furnizorul de toalete automate este COMEX ROM SRL din București. Potrivit listafirme.ro, unic asociat și administrator este Viorica Popovici. În 2024, firma a avut o cifră de afaceri de 19,7 milioane de lei, un profit net de 5,6 milioane și un număr mediu de 39 de angajați și a avut încheiate aproape 150 de contracte publice. Cele mai multe contracte au ca obiect închirierea de toalete ecologice pentru primării precum Sibiu, Baia Mare sau Primăria Capitalei.