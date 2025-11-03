Trafic de coșmar timp de patru zile pe DN1, la Posada

Traficul rutier se va desfășura cu restricții pe DN1, în zona cartierului Posada în această săptămână din cauza unor lucrări.
Potrivit Poliției, în perioada 3 noiembrie – 6 noiembrie , vor fi instituite restricții de trafic pe Drumul Național 1 (E60), în zona km 113 și km 118, pe raza localității Comarnic, cartier Posada, pentru efectuarea de lucrări de întreținere curentă a părții carosabile și acostamente.
Lucrările se vor realiza la partea carosabilă, prin închiderea alternantă a câte unei benzi de circulație a fiecărui sens.
Semnalizarea și măsurile pentru desfășurarea traficului rutier vor fi realizate de către CNAIR, iar activitățile de asigurare a fluenței traficului rutier vor fi monitorizate de polițiștii rutieri.
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, indicațiile polițiștilor rutieri și să manifeste răbdare și prudență sporită în zonele aglomerate.