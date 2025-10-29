Două construcții grotești ale Câmpinei urmează să fie demolate

O plimbare prin centrul Câmpinei, pe bulevardul Carol I, arată cum indiferența fostelor administrații a reușit să știrbească din imaginea unui oraș. Un cinematograf care stă să cadă de ani de zile și o altă construcție sinistră, devenită subiect de bancuri: „Turnul din Pisa” mioritic. Practic, o structură de beton înclinată și uriașă, un real pericol pentru trecători, devenită groapa de gunoi a orașului. Actuala administrație a anunțat recent că ambele imobile urmează să fie demolate.

În ceea ce privește ruina fostului cinematograf, primarul Irina Nistor a precizat că există o expertiză încă de anii trecuți cu privire la necesitatea demolării. „A fost emisă autorizația de demolare. Analizăm ofertele primite pentru demolare, se va scoate în procedura de achiziții. Vom vedea prețul final. E un proces serios cu costuri semnificative. Ulterior demolării, vom veni în fața Consiliului Local cu un viitor obiectiv de investiții, care să corespundă nevoilor orașului”.

De ani de zile se vorbește despre „demolare în regim de urgență”

Vechea administrație admitea, încă din 2023, că respectiva clădire e una extrem de șubredă, iar dărâmarea ei trebuie să se facă în regim de urgență, prin implozie. Ne apropiem de finele lui 2025, iar mastodontul ajuns o bombă cu ceas mizerabilă, încă „se ține pe picioare”.

„Turnul din Pisa”, și el demolat

Demolat urmează să fie și monstrul de beton ce stă să cadă: Turnul din Pisa, varianta prahoveană, construcție aflată în „buricul” orașului, devenită ținta mistourilor pentru mulți, dat fiind faptul că ea apare ca obiectiv turistic pe site-urile de profil.

Din 1997, autoritățile s-au chinuit să scape de această construcție. Fără succes, însă. Mastodontul cu șapte etaje, dintre care ultimele trei ridicate ilegal, rezistă. Înclinat, e drept, din cauza faptul că i-au fost afectate fundația și structura de rezistență , dar rezistă. Ceea ce s-a vrut o impresionantă clădire de birouri, nu e azi decât o veritabilă groapă de gunoi, care prezintă risc uriaș de prăbușire în caz de cutremur.

Proiect de regenerare urbană pe amplasamentul construcției

Autoritățile locale au anunțat că demarează procedura de expropriere pentru clădire. Imobilul urmează să fie demolat, cel mai probabil tot prin implozie, fiindcă se află în apropierea blocurilor de locuințe. Pe amplasamentul actual va fi dezvoltat un amplu proiect de regenerare urbană: „Parc complex cultural, educațional și recreativ – Grădina timpului: Grigorescu – Hasdeu”.

Proiectul propus de administrația locală urmărește transformarea zonei într-un spațiu cultural, educațional și turistic de referință, ce va include zone verzi, spații pentru evenimente culturale și o grădină tematică dedicată personalităților Nicolae Grigorescu și Bogdan Petriceicu Hasdeu.