Cum poți descoperi Drumul Stejarilor din Prahova cu bicicleta

Între culmile împădurite ale Prahovei, la o azvârlitură de băț de Ploiești, comuna Scorțeni are un farmec aparte. Satul pare să fi păstrat ecoul timpurilor de altădată, când oamenii se adunau în jurul bisericii sau al stejarului bătrân pentru a-și spune poveștile.

Astăzi gospodăriile păstrează încă mirosul pâinii coapte pe vatră și al fânului proaspăt strâns în șură. Este o comună care nu se lasă uitată, ci renaște discret, prin oameni care își pun sufletul în proiecte locale, prin inițiative ce îmbină ospitalitatea autentică cu gustul produselor naturale și printr-un peisaj ce invită la contemplare. Aici oamenii redescoperă „rădăcinile” locului, iar proiecte precum „Ținutul Stejarilor” transformă liniștea rurală într-o destinație de suflet pentru turiști și iubitori de natură.

Cu păduri întinse de stejari, izvoare și peisaje care atrag tot mai mulți turiști, Scorțeni-ul încearcă să-și construiască o identitate modernă, renăscând în același timp tradițiile satului românesc.

Ziua de 30 august 2025 va fi una deosebită pentru comuna Scorțeni. În centrul acestei povești stă Florin Șerbu, unul din voluntarii proiectului „Drumul Stejarului”. În curtea gazdei Cerbu Bike Inn, bicicletele așteaptă să fie puse la treabă. Participanții, anunțați din timp pe rețelele de socializare de evenimentul „Pedalăm pe Drumul Stejarului” (o parte din cei interesați și-au confirmat prezența), vor fi acolo încă de dimineață. Atmosfera va fi deopotrivă de competiție dar și de sărbătoare. Se va scrie aici o poveste comunitară, un eveniment al renașterii rurale, un capitol din proiectul „Ținutul Stejarilor”.

Îl am ca interlocutor pe Florin Șerbu, organizatorul evenimentului împreună cu „Asociația Țară Faină”. Pe 30 august a.c. urmează lansarea traseului turistic „Drumul Stejarului”, o rută de 42 de km care leagă locuri cu peisaje spectaculoase, povești locale autentice și gospodării care pot oferi turiștilor experiențe memorabile.

Plecarea va fi la ora 9.00 din comuna Scorțeni, din curtea Cerbu Bike Inn, așa cum au anunțat organizatorii.

Datele puse la dispoziția celor interesați de către organizatorii evenimentului:

„Facem recunoașterea cu o parte a traseului turistic Drumul Stejarului, un drum rural de 42 km care unește Cocorăștii Mislii, Scorțeni și Telega. Traseul nu este pentru începători, dar nu e nici greu – e potrivit pentru cei obișnuiți cu ture de o zi. Totalul ce se va parcurge este de aprox. 24 de km. De-a lungul traseului, ne oprim în mai multe puncte-cheie unde vom povesti despre locuri și cum a prins viață ideea drumului.

La final, ne așteaptă o masă cu bucate locale gătite de gazda noastră de la Punctul Gastronomic Șerbu (Cerbu Bike Inn). Doritorii pot campa înainte și după ziua evenimentului în locație (camparea este inclusă în preț).

Ce să ai la tine: apă, echipament sportiv + echipament de protecție, fluier (pentru animale). Poți să vii cu propria bicicletă sau poți vorbi de închirierea uneia atunci când suni pentru confirmarea rezervării. Număr limitat de locuri: 30 de persoane”.

Cum te înscrii:

Completezi formularul de înscriere. Plătești taxa de înscriere în contul bancar: IBAN: RO16 REVO 0000 3843 1637 9748 (CERBU TECH S.R.L.) sau link plată – https://checkout.revolut.com/payment-link/d08d3ca7-9c5c-421a-88cf-e8683598f37f Faci o rezervare telefonică la Florin Șerbu: +40736638838. Confirmarea locului se face doar după plata donației.

Participarea presupune asumarea responsabilității individuale prin semnarea unui contract la înscriere.

Simbolul stejarului

De ce Drumul Stejarului? l-am întrebat pe Florin Șerbu, care a zâmbit larg și a ridicat privirea spre pădurea care înconjoară satul.

E reprezentat de stejarul secular din comuna vecină Cocorăști, care are peste 400 de ani. Este printre cei mai vechi stejari din țară și a devenit un simbol pentru noi. Și pentru mine personal este un simbol, am doi stejari în curte, am copilărit printre ei. Acolo m-am plimbat cu bicicleta, acolo am crescut. Simbolul acesta ne ține împreună.

„Drumul Stejarului” nu s-a născut întâmplător. Florin povestește că prima dată a prins contur după întâlnirea cu echipa „Antreprenorești”, acum câțiva ani.

„Ei au venit cu ideea de a transforma localitatea într-o destinație turistică. Eu m-am gândit imediat la Via Transilvanica. Cunoșteam zona pe de rost, o bătusem cu bicicleta. Așa am început să marcăm traseul, eu cu fratele meu și prietenii. A fost ca o chemare.”

Astăzi, Drumul Stejarului are 42 de kilometri, străbate trei comune și oferă peisaje variate: păduri de stejari în Cocorăști, dealuri abrupte și meșteșugari la Scorțeni, renumitele băi sărate din Telega.

Deci puteți fi considerat pionierul acestui traseu?

Da. Am fost printre primii care am pus borne și am crezut în el de la început.

În reportajul realizat anterior „Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște” am văzut bornele, unele din lemn, altele din beton. Cum s-a decis?

Inițial erau din lemn. Tata chiar a construit câteva. Dar acum vrem să fie borne rezistente, puse pe tot traseul. Ele nu marchează doar drumul, ci și faptul că ne-am unit ca și comunitate.

Ziua evenimentului – 30 august

„Astăzi facem două bucle,” a explicat Florin, arătând harta desenată pe o planșă. „Prima e mai scurtă, opt kilometri, cu o urcare blândă, pentru cei fără experiență. A doua, de 15–16 kilometri, are diferențe de nivel mai mari, dar și o coborâre spectaculoasă. Este pentru cei care simt că mai au energie.”

Din punct de vedere al dificultății, cum este traseul? Este pentru familii cu copii sau pentru avansați?

Traseul are 42 km și o diferență de nivel de 1800 m. Dacă mergi pe jos, îți ia o zi întreagă. Pe bicicletă clasică este un pic mai greu. Cu bicicletă electrică, însă, se poate face în 4-6 ore. Pentru familii cu copii, recomand parcurgerea pe segmente, câte o bucată în fiecare zi. În trei zile parcurgi tot, descoperind și tradițiile fiecărei localități.

Dus-întors? Sau doar o parte?

Nu este circuit. Se pleacă din Cocorăști și se ajunge în Telega. Întoarcerea se face pe asfalt sau cu transport. Cine vrea dus-întors trebuie să își planifice logistica.

Care este codul etic al traseului?

Respectul pentru natură. Să nu lăsăm gunoaie, să nu poluăm fonic cu ATV-uri sau motocros. Vrem un traseu curat, liniștit, în care oamenii să se bucure unii de alții și de pădure. Să păstrăm locul așa cum l-am găsit.

Care au fost primele impresii la circuitele organizate până acum?

Cei din București au fost surprinși. Se așteptau să fie plat, dar au descoperit priveliști uimitoare. Am făcut și picnicuri – un „ciupercar” a gătit ciuperci culese de participanți. A fost o experiență autentică și memorabilă.

Traseul este accesibil și pentru copii? Și dacă da, de la ce vârstă?

Este accesibil, pentru adolescenții de peste 15-16 ani, cu bicicletă potrivită și experiență. Bucla de 8 km poate fi parcursă și de copii mai mici. Cea de 16 km este mai dificilă și recomandată doar celor antrenați.

Dacă ați scrie o carte despre Drumul Stejarului, cum s-ar numi primul capitol?

La pas prin pădure. Pentru că mersul prin pădure e terapeutic. Te regăsești, reflectezi. E ceva ce nu găsești la oraș.

O invitație pentru cei care vor să parcurgă acest frumos traseu?

„Drumul Stejarului” este o aventură accesibilă. Nu este precum traseele din Azuga sau Sinaia, dar are frumusețea lui. Este șansa de a gusta natura, de a descoperi comunitatea și de a trăi o experiență autentică. Vă așteptăm să pedalați cu noi.

Ce le transmiteți celor care vin la evenimentul din 30 august?

Să guste aventura, dar și liniștea. Să vină cu inima deschisă, pentru că aici, printre stejari, nu descoperi doar un drum, ci și un pic din tine.

Pe 30 august, haideți să pedalăm împreună pe „Drumul Stejarului”!

Nu este doar o plimbare, ci o sărbătoare a naturii și a comunității. Luați cu voi prietenii, zâmbetele și dorința de a descoperi frumusețea comunei Scorțeni pe două roți.