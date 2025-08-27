- Publicitate -

Cum poți descoperi Drumul Stejarilor din Prahova cu bicicleta

Alexandru Olteanu
Autor: Alexandru Olteanu

Data:

Între culmile împădurite ale Prahovei, la o azvârlitură de băț de Ploiești, comuna Scorțeni are un farmec aparte. Satul pare să fi păstrat ecoul timpurilor de altădată, când oamenii se adunau în jurul bisericii sau al stejarului bătrân pentru a-și spune poveștile.

- Publicitate -

Astăzi gospodăriile păstrează încă mirosul pâinii coapte pe vatră și al fânului proaspăt strâns în șură. Este o comună care nu se lasă uitată, ci renaște discret, prin oameni care își pun sufletul în proiecte locale, prin inițiative ce îmbină ospitalitatea autentică cu gustul produselor naturale și printr-un peisaj ce invită la contemplare. Aici oamenii redescoperă „rădăcinile” locului, iar proiecte precum „Ținutul Stejarilor” transformă liniștea rurală într-o destinație de suflet pentru turiști și iubitori de natură.

Cu păduri întinse de stejari, izvoare și peisaje care atrag tot mai mulți turiști, Scorțeni-ul încearcă să-și construiască o identitate modernă, renăscând în același timp tradițiile satului românesc.

Ziua de 30 august 2025 va fi una deosebită pentru comuna Scorțeni. În centrul acestei povești stă Florin Șerbu, unul din voluntarii proiectului „Drumul Stejarului”. În curtea gazdei Cerbu Bike Inn, bicicletele așteaptă să fie puse la treabă. Participanții, anunțați din timp pe rețelele de socializare de evenimentul „Pedalăm pe Drumul Stejarului” (o parte din cei interesați și-au confirmat prezența), vor fi acolo încă de dimineață. Atmosfera va fi deopotrivă de competiție dar și de sărbătoare. Se va scrie aici o poveste comunitară, un eveniment al renașterii rurale, un capitol din proiectul „Ținutul Stejarilor”.

Național

Asociația pentru Drepturile Editorilor, semnal de alarmă

Asociația pentru Drepturile Editorilor (AGDE) solicită aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor de presă. Asociația pentru Drepturile...
- Publicitate -

Îl am ca interlocutor pe Florin Șerbu, organizatorul evenimentului împreună cu „Asociația Țară Faină”. Pe 30 august a.c. urmează lansarea traseului turistic „Drumul Stejarului”, o rută de 42 de km care leagă locuri cu peisaje spectaculoase, povești locale autentice și gospodării care pot oferi turiștilor experiențe memorabile.

Plecarea va fi la ora 9.00 din comuna Scorțeni, din curtea Cerbu Bike Inn, așa cum au anunțat organizatorii.

Datele puse la dispoziția celor interesați de către organizatorii evenimentului:

- Publicitate -

„Facem recunoașterea cu o parte a traseului turistic Drumul Stejarului, un drum rural de 42 km care unește Cocorăștii Mislii, Scorțeni și Telega. Traseul nu este pentru începători, dar nu e nici greu – e potrivit pentru cei obișnuiți cu ture de o zi.  Totalul ce se va parcurge este de aprox. 24 de km. De-a lungul traseului, ne oprim în mai multe puncte-cheie unde vom povesti despre locuri și cum a prins viață ideea drumului.

La final, ne așteaptă o masă cu bucate locale gătite de gazda noastră de la Punctul Gastronomic Șerbu (Cerbu Bike Inn). Doritorii pot campa înainte și după ziua evenimentului în locație (camparea este inclusă în preț).

Ce să ai la tine: apă, echipament sportiv + echipament de protecție, fluier (pentru animale). Poți să vii cu propria bicicletă sau poți vorbi de închirierea uneia atunci când suni pentru confirmarea rezervării. Număr limitat de locuri: 30 de persoane”.

Social

Angajații din Educație vor primi vouchere de vacanță

Ministrul Educației, Daniel David, a semnat astăzi ordinul pentru voucherele de vacanță 2025. Potrivit anunțului oficial, angajații din sistemul de educație cu salarii nete de...
- Publicitate -

Cum te înscrii:

  1. Completezi formularul de înscriere.
  2. Plătești taxa de înscriere în contul bancar: IBAN: RO16 REVO 0000 3843 1637 9748 (CERBU TECH S.R.L.) sau link plată – https://checkout.revolut.com/payment-link/d08d3ca7-9c5c-421a-88cf-e8683598f37f
  3. Faci o rezervare telefonică la Florin Șerbu: +40736638838. Confirmarea locului se face doar după plata donației.

Participarea presupune asumarea responsabilității individuale prin semnarea unui contract la înscriere.

Simbolul stejarului

- Publicitate -

De ce Drumul Stejarului? l-am întrebat pe Florin Șerbu, care a zâmbit larg și a ridicat privirea spre pădurea care înconjoară satul.

E reprezentat de stejarul secular din comuna vecină Cocorăști, care are peste 400 de ani. Este printre cei mai vechi stejari din țară și a devenit un simbol pentru noi. Și pentru mine personal este un simbol, am doi stejari în curte, am copilărit printre ei. Acolo m-am plimbat cu bicicleta, acolo am crescut. Simbolul acesta ne ține împreună.

„Drumul Stejarului” nu s-a născut întâmplător. Florin povestește că prima dată a prins contur după întâlnirea cu echipa „Antreprenorești”, acum câțiva ani.

- Publicitate -

„Ei au venit cu ideea de a transforma localitatea într-o destinație turistică. Eu m-am gândit imediat la Via Transilvanica. Cunoșteam zona pe de rost, o bătusem cu bicicleta. Așa am început să marcăm traseul, eu cu fratele meu și prietenii. A fost ca o chemare.”

Astăzi, Drumul Stejarului are 42 de kilometri, străbate trei comune și oferă peisaje variate: păduri de stejari în Cocorăști, dealuri abrupte și meșteșugari la Scorțeni, renumitele băi sărate din Telega.

Deci puteți fi considerat pionierul acestui traseu?

- Publicitate -

Da. Am fost printre primii care am pus borne și am crezut în el de la început.

În reportajul realizat anterior Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște am văzut bornele, unele din lemn, altele din beton. Cum s-a decis?

Inițial erau din lemn. Tata chiar a construit câteva. Dar acum vrem să fie borne rezistente, puse pe tot traseul. Ele nu marchează doar drumul, ci și faptul că ne-am unit ca și comunitate.

- Publicitate -

Ziua evenimentului – 30 august

„Astăzi facem două bucle,” a explicat Florin, arătând harta desenată pe o planșă. „Prima e mai scurtă, opt kilometri, cu o urcare blândă, pentru cei fără experiență. A doua, de 15–16 kilometri, are diferențe de nivel mai mari, dar și o coborâre spectaculoasă. Este pentru cei care simt că mai au energie.”

Din punct de vedere al dificultății, cum este traseul? Este pentru familii cu copii sau pentru avansați?

Traseul are 42 km și o diferență de nivel de 1800 m. Dacă mergi pe jos, îți ia o zi întreagă. Pe bicicletă clasică este un pic mai greu. Cu bicicletă electrică, însă, se poate face în 4-6 ore. Pentru familii cu copii, recomand parcurgerea pe segmente, câte o bucată în fiecare zi. În trei zile parcurgi tot, descoperind și tradițiile fiecărei localități.

Dus-întors? Sau doar o parte?

Nu este circuit. Se pleacă din Cocorăști și se ajunge în Telega. Întoarcerea se face pe asfalt sau cu transport. Cine vrea dus-întors trebuie să își planifice logistica.

Care este codul etic al traseului?

Respectul pentru natură. Să nu lăsăm gunoaie, să nu poluăm fonic cu ATV-uri sau motocros. Vrem un traseu curat, liniștit, în care oamenii să se bucure unii de alții și de pădure. Să păstrăm locul așa cum l-am găsit.

Care au fost primele impresii la circuitele organizate până acum?

Cei din București au fost surprinși. Se așteptau să fie plat, dar au descoperit priveliști uimitoare. Am făcut și picnicuri – un „ciupercar” a gătit ciuperci culese de participanți. A fost o experiență autentică și memorabilă.

Traseul este accesibil și pentru copii? Și dacă da, de la ce vârstă?

Este accesibil, pentru adolescenții de peste 15-16 ani, cu bicicletă potrivită și experiență. Bucla de 8 km poate fi parcursă și de copii mai mici. Cea de 16 km este mai dificilă și recomandată doar celor antrenați.

Dacă ați scrie o carte despre Drumul Stejarului, cum s-ar numi primul capitol?

La pas prin pădure. Pentru că mersul prin pădure e terapeutic. Te regăsești, reflectezi. E ceva ce nu găsești la oraș.

O invitație pentru cei care vor să parcurgă acest frumos traseu?

„Drumul Stejarului” este o aventură accesibilă. Nu este precum traseele din Azuga sau Sinaia, dar are frumusețea lui. Este șansa de a gusta natura, de a descoperi comunitatea și de a trăi o experiență autentică. Vă așteptăm să pedalați cu noi.

Ce le transmiteți celor care vin la evenimentul din 30 august?

Să guste aventura, dar și liniștea. Să vină cu inima deschisă, pentru că aici, printre stejari, nu descoperi doar un drum, ci și un pic din tine.

Pe 30 august, haideți să pedalăm împreună pe „Drumul Stejarului”!

Nu este doar o plimbare, ci o sărbătoare a naturii și a comunității. Luați cu voi prietenii, zâmbetele și dorința de a descoperi frumusețea comunei Scorțeni pe două roți.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Bătaie la Dumbrăvești. Tânăr de 17 ani, lovit cu bestialitate

0
Un adolescent de 17 ani, din comuna Dumbrăvești, a...
Exclusiv

Dr. Vintilescu, Mediurg: Ne așteptăm la o creștere a mortalității

0
Măsurile fiscale dispuse de Guvernul Bolojan tind să genereze...
Exclusiv

Povestea lui Romeo Ștefan: Arbitru între viață și handbal

0
Romeo-Mihai Ștefan a crescut cu handbalul în sânge, apoi...
Exclusiv

Minunea de la Aluniș: Lucrare gata înainte de termen, cu bani mai puțini

0
În România, cuvântul „proiect” vine, de obicei, la pachet...
Exclusiv

Judecătorii Curții de Apel Ploiești protestează. Nu se mai țin procese!

4
Judecătorii Curții de Apel Ploiești își suspendă activitatea din...
- Publicitate -

Știri noi

Miliția Consumatorului

Rechizite și haine înainte de începerea școlii. Recomendările ANPC

0
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anunță că desfășoară controale...
Eveniment

Tentativă de omor la Surani. O femeie înjunghiată

0
Un incident grav s-a petrecut în această după amiază...
Eveniment

Controale în piețele din Ploiești. Ce nereguli s-au găsit

0
Polițiștii locali efectuează în aceste zile controale în piețele...
Eveniment

Cinci construcții ridicate ilegal în Ploiești au fost demolate

0
Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești (SGU) continuă acțiunile de...
Administrație

O nouă listă de investiții în Ploiești. Se schimbă gazonul la Ilie Oană

0
Consilierii locali au fost convocați de primarul Ploieștiului, Mihai...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

1
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

12
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Angajații din Educație vor primi vouchere de vacanță

Marius Nica -
Ministrul Educației, Daniel David, a semnat astăzi ordinul pentru...

Mobilizare pentru David, copilul cu un diagnostic crunt

Gabriel Dima -
David Antonescu (13 ani, din Ploiești), este un copil...

De ce au ”explodat” facturile la curent. Explicațiile furnizorilor

Marius Nica -
Facturile de curent au crescut considerabil după 1 iulie,...

Povestea Asociației Tatis – Împreună învingem autismul

Alexandru Olteanu -
Unele povești nu încap într-o singură viață. Există femei...
- Publicitate -

Super ofertă la Republik Fest Ploiești 2025: 1+1 gratis

Marius Nica -
Între 5 și 7 septembrie, Parcul Bucov devine scena...

Cum poate fi combătută ambrozia în Ploiești

Corina Matei -
Ambrozia este o plantă cu potențial alergen ridicat, iar...

Psihologul Mihai Copăceanu, reacție la pedeapsa lui Vlad Pascu

Luiza Toboc -
Mihai Copăceanu, psiholog, doctor în medicină, specializat în adicții,...

Ediția a treia „Donează un ghiozdan”, la Strejnicu

Corina Matei -
Duminică, 31 august 2025, între orele 09:00 – 18:30,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean