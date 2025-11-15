Cum arată un post sănătos? Răspunsul nutriționistului

Daniela Popa, singurul nutriționist dietetician licențiat din județul Prahova, oferă Sfaturi pentru o alimentație sănătoasă și pericolul alimentelor procesate de post.

- Publicitate -

Preotul Mușat, de la biserica Maica Precista, mi-a spus așa, acum mulți ani:

„Cine ține post la tinerețe, nu ține regim la bătrânețe.”

Mi-a rămas în minte vorba asta. Are mult adevăr în ea, pentru că postul, atunci când este ținut corect, nu este doar o abstinență de la anumite alimente, ci un mod de a-ți asculta corpul, de a-l respecta și de a reveni la simplitate.

În fiecare an, însă, mă lovesc de aceeași problemă: postul modern nu mai seamănă deloc cu cel tradițional. A devenit, din păcate, o perioadă plină de capcane alimentare, dominate de produse ultra-procesate vândute sub eticheta „de post”.

- Publicitate -

De aceea, cred că e un moment bun să așezăm lucrurile puțin și să vorbim despre cum arată, de fapt, o alimentație sănătoasă în post și ce riscuri ascund produsele industriale de pe rafturi.

Astăzi, mulți oameni țin post crezând că renunță la carne și lactate, însă, fără să-și dea seama, le înlocuiesc cu alimente ultra-procesate.

Postul tradițional vs. postul modern

Postul, în forma lui reală, pe vreme străbunilor noștri, era despre: legume, cartofi copți în sobă, fasole, tocane simple, mâncare gătită lent, turte pe plită cu ingrediente puține și curate. Scriind acum aceste rânduri, îmi aduc aminte de o mâncare cu prune și orez, pe care o făcea bunica mea, și de care nu am auzit în altă parte a țării. Nu am gătit-o, dar mi-ar plăcea să îi știu povestea.

- Publicitate -

Să revin la articolul meu. Simplitatea era cheia. Astăzi, am ajuns în extrema opusă: un val de alimente care imită carnea, brânza, maioneza sau deserturile, dar sunt pline de aditivi, arome și grăsimi de slabă calitate.

Mai grav este că aceste produse sunt percepute ca „sănătoase” doar pentru că nu conțin ingrediente de origine animală. În realitate, multe sunt mai greu de digerat decât variantele obișnuite, mai bogate caloric și mult mai sărace nutritiv.

Pericolul produselor procesate de post

Cred că ați auzit de faimoșii crenvuști de soia?

- Publicitate -

Mulți îi aleg crezând că sunt „ușori” sau „o alternativă sănătoasă”, dar realitatea este că sunt printre cele mai procesate alimente de pe raft.

Rețeta lor se bazează: pe apă, amidon, uleiuri ieftine, potențiatori de gust și o cantitate infimă de proteină vegetală. Pentru că sunt gustoși și accesibili, ajung să fie consumați mult prea des, uneori chiar zilnic, în sandwichuri sau cine rapide. Problema este că, prin frecvența lor, aduc în organism un exces de aditivi și grăsimi hidrogenate, fără să ofere sațietate reală sau valoare nutritivă.

IMPORTANT DE ȘTIUT! Consumați ocazional nu sunt un pericol major, dar introduși regulat în alimentația de post pot contribui la inflamație, dezechilibre digestive și creștere în greutate.

- Publicitate -

În ultimii ani, alimentele „de post” extrem de procesate au devenit tot mai prezente în coșul de cumpărături, iar tentația este mare: sunt rapide, gustoase și par o alternativă sigură doar pentru că sunt vegetale. Însă realitatea este cu totul alta.

Aceste produse ascund adesea:

grăsimi hidrogenate, unele dintre cele mai dăunătoare pentru inimă și vasele de sânge;

cantități mari de amidon modificat, care ridică brusc glicemia și stimulează foamea la scurt timp după masă;

potențiatori de aromă și coloranți, folosiți pentru a reproduce gustul preparatelor cu care suntem obișnuiți;

zaharuri și siropuri ascunse, chiar și acolo unde nu te-ai aștepta;

un aport caloric foarte ridicat, uneori mai mare decât al unui fel de mâncare obișnuit cu carne.

Consumul frecvent al acestor produse afectează inflamator organismul, stimulează pofta de dulce, provoacă balonare, reflux și episoade de disconfort digestiv. Astfel, o perioadă care ar trebui să fie una de ușurare pentru corp devine, de fapt, o provocare metabolica, exact opusul intenției cu care mulți aleg să țină post.

- Publicitate -

Cum arată un post sănătos?

Un post sănătos înseamnă întoarcerea la simplitate și la alimente reale, nu la imitații procesate care doar par “de post”. Corpul funcționează cel mai bine când primește nutrienți din ingrediente curate, naturale și variate.

1. Legumele primescu locul I

Legumele trebuie să fie în centrul alimentației. Oferă fibre, sațietate, vitamine și sunt ușor de digerat. Le putem folosi în:

- Publicitate -

supe și ciorbe de legume,

supe cremă,

tocănițe de: ciuperci, mazăre, fasole verde

soteuri rapide,

legume la cuptor,

salate mari, consistente, etc

Cu cât farfuria este mai colorată, cu atât mâncarea este mai hrănitoare.

2. Leguminoase – ele primesc locul 2

Lintea, năutul, fasolea și mazărea uscată sunt alimente esențiale în această perioadă. Sunt bogate în proteine vegetale, ajută la menținerea sațietății și stabilizează glicemia .

Sunt ideale în:

- Publicitate -

supe cremă (lintea)

tocane (fasolea, năutul)

humus,

salate calde (promit că pe viitor vin cu rețete)

chiftele vegetale făcute în casă (cele de ciuperci, dovlecel care vor avea ca liant, fie cartoful, fie semințele de in. Acestea 2, înlocuiesc cu succes oul)

ATENȚIE! Pentru cei cu digestie sensibilă, se recomandă porții moderate, combinații simple și gătire corectă (înmuiare, fierbere completă. Ajută mult și chimionul, adăugat la fierbere, mai spre final, reduce baloarea și gazele).

3. Cereale integrale

Orezul, hrișca, quinoa, bulgurul sau pastele integrale oferă energie constantă și ajută la echilibrarea meselor.

Sunt mult mai potrivite decât pâinea albă, covrigii sau pastele rafinate, care cresc rapid glicemia și pofta de dulce.

4. Grăsimi sănătoase

Grăsimile bune susțin creierul, hormonii și digestia. Recomandările principale sunt:

ulei de măsline extravirgin

avocado (în cantități moderate),

nuci și semințe crude (porții mici – cât intră în căușul pumnului dvs)

tahini

ATENȚIE! Margarina, uleiurile hidrogenate – EVITAȚI-LE.

Simplitatea este cheia, tolerăm mult mai bine o mâncare gătită în casă, minim procesată.

De ce ne îngrășăm în post? Este postul dușmanul sănătății?

Mulți oameni observă că se îngrașă tocmai în perioada în care renunță la carne, lactate și ouă. Am pacienți care au ajuns la conscluzia că „postul nu e sănătos” sau că organismul „se dereglează”. Adevărul este mult mai simplu: nu postul îngrașă, ci modul în care îl ținem.

În mod ideal, postul ar trebui să fie o perioadă în care mâncăm mai natural, cu multe legume, leguminoase, cereale integrale și preparate simple. Ce am discutat mai sus.

Problema este că, în realitate, foarte mulți înlocuiesc produsele de origine animală cu alimente ultraprocesate „de post”: pateuri vegetale cu amidon și grăsimi hidrogenate, crenvurști de soia, cașcaval vegetal, șnițele congelate, chipsuri, covrigi, margarină, dulciuri de post sau pâine în cantități mari. (Da, consumul de pâine crește considerabil.

,, Parcă nu mă satur, și toată ziua mămânc pâine,, mi-a relatat un pacient.)

Acestea, așa cum am relatat mai devreme, sunt extrem de calorice, sărace în proteine, bogate în zaharuri, amidon și grăsimi ieftine, ceea ce înseamnă sațietate mică, foame rapidă și mese mai dese. Așa apare surplusul ponderal.

Un alt motiv este excesul de carbohidrați. Fără ouă, carne sau lactate, multe persoane compensează cu pâine, paste, cartofi și orez. Fără proteine și grăsimi bune, glicemia oscilează, iar pofta de dulce crește, ceea ce duce la ronțăieli și calorii inutile. În câteva săptămâni, balanța reflectă aceste obiceiuri.

Pe scurt: nu postul este dușmanul sănătății, ci forma modernă, dezechilibrată, bazată pe „substitute” fabricate industrial. Atunci când postul este ținut corect, cu ingrediente simple, naturale și variate, beneficiile sunt evidente și confirmate inclusiv de studii: digestie ușoară, inflamație redusă, energie mai stabilă, colesterol mai mic și o relație mult mai conștientă cu mâncarea.

Așadar, postul nu îngrașă. Felul în care îl interpretăm noi, cu raftul de produse “de post” în brațe, da. Postul autentic, cel cu mâncare reală, este în continuare unul dintre cele mai bune exerciții de echilibru metabolic și autodisciplină.

Și da, se poate slăbi și în post. În ultimii 10 ani, am ajutat multe persoane să aibă o hrană sănătoasă, fără un gram de carne, ouă sau lapte.

Cum poate arăta o zi alimentară echilibrată în post

Mic dejun: 1-2 felii pâine cu zacuscă sau salată vinete + legume crude

Prânz: o tocană de legume cu 1-2 felii pâine și o salată de varză (că tot e de sezon)

Cină: o tocană de fasole boabe cu multe legume cu murături și o felie pâine

Gustări: fructe (așa cum v-am recomandat în articolul trecut)

Din ce îmi amintesc, sunt 15 zile în care avem DEZLEGARE LA PEȘTE!

Așadar, este un POST blând!

Există alimente mai sănătoase?

Da, tofu, în special cel nesărat. Dar, el nu este singura opțiune sănătoasă. La fel de bune sunt tempehul, miso, năutul, lintea, fasolea, ciupercile, quinoa, edamamele și chiar seitanul.

Nu voi detalia mai mult, deoarece o parte din acestea sunt puțin cunoscute în cultura culinară de la noi.

Postul, așa cum ar trebui el trăit, nu este despre interdicții, ci despre o mică resetare, un pas înapoi de la aglomerația alimentară în care trăim și o întoarcere la lucrurile care nu te încarcă, ci te susțin.

Când alegi hrană firească, fără artificii, începi să simți că organismul lucrează cu tine, nu împotriva ta. Descoperi că uneori binele se construiește tocmai din tihnă și măsură, nu din perfecțiune. Și poate acesta este cel mai valoros câștig, în mijlocul unui ritm agitat, postul devine o ocazie rară de a-ți reașeza obiceiurile și de a-ți aminti că sănătatea nu vine din miracole, ci din consecvență.

Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj – specializarea Nutriție și Dietetică, Daniela Popa are un cabinet în Ploiești și poate fi contactată AICI