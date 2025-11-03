Mâine se închide podul de la Giurgiu. Rute alternative

Marți, 4 noiembrie 2025, se închide podul peste Dunăre de la Giurgiu, din cauza lucrărilor de reabilitare. Acesta este cea mai tranzitată cale de legătură între România și Bulgaria. Podul va fi închis două zile.

Astfel, marți între orele 9.00 și 21.00 circulația va fi suspendată pentru toate categoriile de mașini. De marți seară de la ora 21.00 și până miercuri dimineața la ora 9.00 va fi oprit traficul pentru mașinile care transportă marfă, indiferent de tonaj. Între acele ore vor circula doar autovehiculele care transportă persoane.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă românilor care vor să ajungă în Bulgaria să folosească celelalte puncte de trecere a frontierei: Vidin – Calafat, Kardam – Negru Vodă, Silistra – Ostrov Călăraşi, Dobromir – Krushari, Kainardzha – Lipniţa, Nikopol – Turnu Măgurele (feribot), Svishtov – Zimnicea (feribot), Oryahovo – Bechet (feribot), Aydemir (Silistra) – Chiciu (Călăraşi) (feribot).