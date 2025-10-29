Sedință la Consiliul Local Ploiești, despre scumpirea biletelor TCE si parcarea cu taxă la bloc – LIVE

- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Primele rețineri în cazul exploziei de la Rahova

Marius Nica
Autor: Marius Nica
explozie rahova

Trei persoane au fost reținute, miercuri seară, în dosarul exploziei blocului din cartierul bucureștean Rahova soldat cu 3 morți și 15 răniți.

- Publicitate -

Este vorba de un angajat al Distrigaz și de doi angajați ai firmei private Amper, care au verificat scurgerile de gaze anunțate de locatari.

Aceștia vor fi prezentanți instanței cu propunere de arestare preventivă. De asemenea, compania Distrigaz Rețele Sud a fost pusă sub învinuire pentru distrugere calificată.

- Publicitate -

Reamintim că la primele ore ale dimineții, polițiștii au descins la mai multe adrese, inclusiv în Prahova, în același dosar.

Percheziții, inclusiv în Prahova, în dosarul exploziei din Rahova

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...

De ce nu o vrea Sorin Grindeanu pe Oana Gheorghiu în Guvern

Corina Matei Corina Matei -
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este de...

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -