Primele rețineri în cazul exploziei de la Rahova

Trei persoane au fost reținute, miercuri seară, în dosarul exploziei blocului din cartierul bucureștean Rahova soldat cu 3 morți și 15 răniți.

Este vorba de un angajat al Distrigaz și de doi angajați ai firmei private Amper, care au verificat scurgerile de gaze anunțate de locatari.

Aceștia vor fi prezentanți instanței cu propunere de arestare preventivă. De asemenea, compania Distrigaz Rețele Sud a fost pusă sub învinuire pentru distrugere calificată.

Reamintim că la primele ore ale dimineții, polițiștii au descins la mai multe adrese, inclusiv în Prahova, în același dosar.