Cum arată centrul de comandă al Rafinăriei Petrobrazi

Observatorul Prahovean publică, în exclusivitate, imagini cu centrul de comandă al rafinăriei Petrobrazi aparținând companiei OMV Petrom.

Petrobrazi este una dintre cele mai importante rafinării din sud-estul  Europei, având o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone de țiței în fiecare an.

Aici, țițeiul este procesat și transformat în diverse produse petroliere, precum: benzină, motorină, GPL sau cherosen.

”Inima” rafinăriei

Observatorul Prahovean a pătruns ieri în ”inima” rafinăriei, așa cum este denumit centrul de comandă. Acesta este unul de ultimă generație și este parte integrantă în procesul de automatizare completă.

Practic, aici este monitorizată activitatea rafinăriei în regim non-stop, fiind supravegheate toate procesele tehnologice.

Tot din această încăpere sunt urmărite camerele video de supraveghere montate în diverse puncte ale rafinăriei, în special unde se derulează lucrări de modernizare și investiții.

De asemenea, specialiștii din centrul de comandă sunt pregătiți să intervină în cazuri speciale pentru a lua măsuri suplimentare de siguranță.

Scurt istoric al rafinăriei

Rafinăria a fost pusă în funcțiune în 1934 de către Societatea Creditul Minier și avea o capacitate de rafinare de 300.000 tone/an. În al doilea război mondial, unitatea a fost distrusă în proporție de 75% în urma bombardamentelor aviației americane.

Instalațiile au fost refăcute foarte repede, iar rafinăria a ajuns în 1945 la o capacitate de rafinare de peste 500.000 de tone/an. În 1948 a fost naționalizată și numită Rafinăria 7, apoi redenumită în Rafinăria Brazi.

A fost preluată de OMV în 2004, odată cu privatizarea SNP Petrom. De atunci și până în prezent a beneficiat de investiții de peste 2 miliarde de euro în modernizarea instalațiilor.

