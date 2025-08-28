- Publicitate -

Povestea unui punct gastronomic local din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu
Autor: Alexandru Olteanu

Data:

La marginea localității prahovene Bordenii Mari, acolo unde drumurile se unduiesc printre livezi, iar pădurile de stejar sunt faima locului, s-a născut un loc care nu este doar popas, ci o poveste. Cerbu Bike Inn nu este doar un punct gastronomic local, ci și locul unde gusturile satului românesc te fac să te oprești măcar o dată. Este o poveste despre oameni, mâncare, biciclete și omenie.

- Publicitate -

Aici, în Proiectul Ținutul Stejarilor, Cerbu Bike prinde rădăcini. Curtea primitoare, cu lemn frumos șlefuit și miros de jar abia stins. Bicicletele rezemate par așteptând, iar din bucătăria mică se simte un abur care poartă cu el miros de mămăligă și brânză.

Pădurea din apropiere foșnește vestind aproprierea toamnei. Stejarii au văzut generații de copii crescând, de oameni trudind, de sărbători la care satul se aduna în horă. Astăzi, turiștii care vin la Cerbu Bike intră fără să știe într-o istorie actuală: drumul de bicicletă este același pe care altădată plugarii duceau fânul spre câmp, iar curtea gospodăriei moștenire de familie, este transformată în loc de întâlnire.

La masa din curte, îl întâlnim pe Florin, gazda noastră, care povestește despre prima lui bicicletă  un Pegas vechi, primit într-o vară toridă.

Social

CFR Călători anulează zeci de trenuri la 1 septembrie din cauza datoriilor

CFR Călători va anula de la 1 septembrie numeroase curse din cauza datoriilor acumulate la pentru utilizarea infrastructurii. Printre acestea se numără și curse...
- Publicitate -

„Atunci am simțit prima dată libertatea drumului”, spune el, zâmbind.

Lângă el, Mădălina soția sa frământă un bulz.

„Bulzul ăsta l-am învățat de la soacra mea Luiza. Nici nu era nevoie de altceva la masă, mămăligă, brânză și smântână” povestește ea.

- Publicitate -

Florin adaugă: „Când am pornit Cerbu Bike, nu ne-am dorit doar să facem mâncare pentru turiști. Am vrut să dăm mai departe un fel de a fi. Aici fiecare om care se așază la masă, devine parte din familie.”

Gustul care unește oamenii

Masa de la Cerbu Bike nu este doar hrană. Este un ritual al apropierii și al socializării. Totul este gătit de doamna Luiza și nora sa Mădălina. Când am ajuns eu fierbea zacusca, ce miros… In apropriere, cuptorul unde au fost coapte vinetele și ardeii. Toate la jar. Deja papilele gustative mă fac să înghit în gol. Și clipocitul acela al amestecului din tuci…la foc molcom.

Ținutul Stejarilor și oamenii săi

Proiectul „Ținutul Stejarilor” nu este doar o inițiativă turistică, ci o renaștere a satelor. Prin astfel de puncte gastronomice, oamenii își recapătă încrederea și își valorifică tradițiile. Turistul nu mai este doar consumator, ci martor al unei povești trăite.

Exclusiv

UM Plopeni, în pragul colapsului: jumătate din specialiști ar putea dispărea

În timp ce Uzina Mecanică Plopeni (UMP) marchează o etapă istorică de dezvoltare, cu producție de muniție pentru F-16, PIRANHA 5 și sisteme Ghepard,...
- Publicitate -

Ce poți face

Localizare: Bordenii mari, Buzești 84, Scorțeni, Romania, județul Prahova, în zona proiectului „Ținutul Stejarilor”.

Rezervare online, locuri pe terasă.

Specific: preparate tradiționale, gătite cu produse locale.

- Publicitate -

Activități: cicloturism, plimbări prin pădure, experiențe gastronomice.

Concept: redescoperirea rădăcinilor prin gust și comunitate.

Contact: pagina oficială „Ținutul Stejarilor – Cerbu Bike”.

- Publicitate -

Aici toate preparatele sunt din gospodăria proprie sau de la vecinii din zonă, fermieri și apicultori.

De exemplu, meniul zilei de sâmbătă 30 august 2025, la evenimentul Pedalăm pe Drumul Stejarilor

– aperitiv cu brânză, roșii, castraveți, zacuscă

- Publicitate -

– ciorbă de văcuță

– sarmale cu mămăliguță

– desert plăcintă cu prune și rulouri cu cremă de vanilie

- Publicitate -

– suc natural

Prețul meniului este de 80 de lei pentru o persoană.

Aici mâncarea are gust

„Pentru noi, nu este doar o afacere. Este o formă de a păstra gustul autentic românesc. Aici se gătește doar cu ce avem în grădină sau luăm și din grădinile vecinilor. Roșiile, castraveții, ardeii, ouăle, laptele, brânza, toate sunt din jurul nostru. Fiecare borș, fiecare plăcintă are un gust aparte”, îmi șoptește Luiza.

Florin își admiră mama. „Ea este coloana vertebrală. Eu am venit cu ideea, m-am ocupat de acte, de tot ce este viu aici, dar gustul, atmosfera, bucuria, toate vin de la ea.”

La Cerbu Bike nu există meniu tipărit. Aici se gătește ca pe vremea bunicii. Totul proaspăt. Mâncare bună și gustoasă, ca la mama acasă!

La plecare, Florin mă conduce ca o gazdă primitoare. Se apleacă discret spre urechea mea și-mi șoptește să nu audă Luiza: Să veniți neapărat peste două săptămâni, face mama o plăcintă cu brânză, mmm…

La Cerbu Bike găsești o poveste despre familie și curaj, despre ce înseamnă să dăruiești.

Și dacă într-o zi, te vei întreba pedalând pe „Drumul Stejarului” unde să mănânci, răspunsul este simplu: La Cerbu Bike Inn ! Te vei bucura. Te vei sătura. Îți vei dori să te întorci aici!

 

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

UM Plopeni, în pragul colapsului: jumătate din specialiști ar putea dispărea

1
În timp ce Uzina Mecanică Plopeni (UMP) marchează o...
Exclusiv

Ce au pățit barbugiii care blocau o stradă din Ploiești

2
După ce  Observatorul Prahovean a publicat imagini cu o...
Exclusiv

Cel mai tare chitarist român vine la Republik Fest cu show-ul Queen simfonic

0
A doua ediție a festivalului Republik Fest Ploiești 2025...
Exclusiv

Bătaie la Dumbrăvești. Tânăr de 17 ani, lovit cu bestialitate

0
Un adolescent de 17 ani, din comuna Dumbrăvești, a...
Exclusiv

Efectele măsurilor guvernului Bolojan asupra sistemului privat de sănătate

0
Măsurile fiscale dispuse de Guvernul Bolojan tind să genereze...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

UM Plopeni, în pragul colapsului: jumătate din specialiști ar putea dispărea

1
În timp ce Uzina Mecanică Plopeni (UMP) marchează o...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

0
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Eveniment

Șoferul prins conducând pe contrasens pe DN1 a fost mustrat

0
Polițiștii prahoveni au reușit identificarea șoferului i care, pe...
Eveniment

Suspectul tentativei de omor de la Surani a fost arestat

0
Un bărbat de 34 de ani a fost arestat...
Auto-moto

Crește taxa de pod de la Fetești. Cât va costa și ce amendă riscă șoferii

0
Ministerul Transporturilor propune majorarea taxelor de trecere a podurilor...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

0
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

12
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

UM Plopeni, în pragul colapsului: jumătate din specialiști ar putea dispărea

Oana Toma -
În timp ce Uzina Mecanică Plopeni (UMP) marchează o...

Ce au pățit barbugiii care blocau o stradă din Ploiești

Marius Nica -
După ce  Observatorul Prahovean a publicat imagini cu o...

Cel mai tare chitarist român vine la Republik Fest cu show-ul Queen simfonic

Marius Nica -
A doua ediție a festivalului Republik Fest Ploiești 2025...

Bătaie la Dumbrăvești. Tânăr de 17 ani, lovit cu bestialitate

Marius Nica -
Un adolescent de 17 ani, din comuna Dumbrăvești, a...
- Publicitate -

Efectele măsurilor guvernului Bolojan asupra sistemului privat de sănătate

Corina Matei -
Măsurile fiscale dispuse de Guvernul Bolojan tind să genereze...

Povestea lui Romeo Ștefan: Arbitru între viață și handbal

Alexandru Olteanu -
Romeo-Mihai Ștefan a crescut cu handbalul în sânge, apoi...

Minunea de la Aluniș: Lucrare gata înainte de termen, cu bani mai puțini

Oana Toma -
În România, cuvântul „proiect” vine, de obicei, la pachet...

Judecătorii Curții de Apel Ploiești protestează. Nu se mai țin procese!

Marius Nica -
Judecătorii Curții de Apel Ploiești își suspendă activitatea din...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean