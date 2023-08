El este David, salvatorul singurului supraviețuitor din tragedia de la Ploiești: „Am crezut că explodează mașina, vă rog să mă credeți”

Un singur tânăr a scăpat cu viață din tragedia care s-a produs noaptea trecută pe strada Mihai Bravu din Ploiești, unde o mașină a ars ca o torță după ce șoferul a pierdut controlul volanului, pe fondul vitezei excesive și s-a izbit de un stâlp din beton. Acesta este în viață datorită lui David, un tânăr de 21 de ani, care și-a riscat propria viață pentru a-l salva.

- Publicitate -

În tragicul eveniment și-au pierdut viața doi ploieșteni, prieteni, cu vârste de 18 ani (șoferul) și 19 ani (pasagerul de pe bancheta din spate).

Singurul supraviețuitor al gravului eveniment este un tânăr de 18 ani, care se afla pe bancheta din dreapta față și care a fost salvat în ultima clipă de un martor la eveniment.

Seara trecută, în jurul orei 01.00, David era pasager în mașina unui prieten și se deplasau pe strada Mihai Bravu, spre ieșirea din Ploiești.

La un moment dat, în zona podului, au văzut cum șoferul mașinii care cirula din sens opus pierde controlul volanului și se oprește într-un stâlp de la marginea drumului.

Fără să stea prea mult pe gânduri, au oprit mașina, iar David, un tânăr de 21 de ani din cartierul ploieștean Dorobanțu, l-a îndemnat pe prietenul său care se afla la volan să sune la 112.

Motivul pentru care nu a fost el cel care a anunțat autoritățile a fost unul comun: nu mai avea baterie la telefon, după cum ne-a declarat.

- Publicitate -

„Eu eram cu șoferul (n.r. care a sunat la 112), prietenul meu. Coboram de pe pod și am văzut când mașina a intrat frontal, cu viteză, în stâlp. Cred că mașina a alunecat pe șinele de tramvai care sunt în zonă, erau acoperite cu nisip și a pierdut controlul”, povestește David.

„M-am dat jos din mașină și i-am zis șoferului să sune la 112, eu nu mai aveam baterie la telefon. În zona accidentului, pe cealaltă parte a drumului, erau mai mulți angajați ai unei fabrici care stăteau după gard.”

Și-a dat seama că un incendiu este pe cale să înceapă și fără să ia în calcul pericolul la care se expune s-a dus la mașina care începuse să ardă.

- Publicitate -

„Mi-a fost frică să deschid ușa pentru că mașina ardea. Am reușit până la urma să îmi fac curaj și cum am tras de ea, pasagerul a căzut la picioarele mele și l-am tras cât de departe am putut.

Am văzut șoferul că era blocat, însă flăcările erau imense. Au mai oprit niște băieți și au încercat să scoată șoferul.

Au cerut un cuțit muncitorilor de la gard, să spargă geamul și să-i taie centura, însă a fost imposibil de făcut acest lucru. Băiatul de la volan era prins sub bordul mașinii”, își continuă acesta declarația pe care ne-a oferit-o.

- Publicitate -

„Am crezut că explodează, vă rog să mă credeți”

Pentru victima de pe bancheta din spate nimeni nu a mai putut face nimic.

„La scurt a apărut în zona un echipaj de poliție care ne-a îndepărtat și ulterior au venit jandarmii și pompierii care au stins focul.

David este un tânăr în vârstă de 21 de ani din Ploiești, care locuiește în cartierul Dorobanțu. Acesta a absolvit cursului Colegiului Național Spiru Haret.

- Publicitate -

„Dumnezeu m-a dus acolo și mi-a dat curaj. Condoleanțe familiilor celor 2 victime”, este mesajul transmis de David familiilor îndurerate.