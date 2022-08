Mesajul disperat al unei mămici: “Am votat cu inima și am crezut în voi. Ne-ați lăsat fără apă caldă. Rușine!”

Izabela Niculae este din Ploiești și are 28 de ani. Este soție și mamă a unui copil în vârstă de 5 ani. În cadrul interviului vorbește despre situația apei calde din Ploiești și cum i-a fost afectată viața de când la robinet curge doar apă rece.

Mămica își dorește ca apa caldă să revină cât mai curând la robinetele din Ploiești. Este indignată, dar și speriată din cauza incertitudinii create în oraș. Aceasta și-a promis ca la următoarele alegeri să fie de 10 ori mai atentă pe cine pune ștampila.

Cum ai primit vestea faptul că locuința ta va rămâne fără apă caldă?

“Circula de ceva vreme vestea prin oraș că se oprește apa caldă. În primă fază am tot sperat să fie o glumă.

M-am gândit că este posibil să fie oprită apa pentru o banală reparație. Totuși, am sperat la un interval de 2-3 ore, zilnic, în care totuși să putem beneficia de un strop de apă caldă, dar nu. Ne-am trezit în fața faptului împlinit.”

Care este părerea ta în legătură cu faptul că Ploieștiul a rămas fără apă caldă?

“Știu că la o anumită perioadă se întâmpla asta. Nu este prima dată. Am crezut că dacă suntem în secolul 21 se găsește totuși o soluție. Încă puțin și apar mașinile zburătoare, dar la Ploiești nu se găsește o soluție pentru apa caldă. “

Cum gestionezi această situație? Cât de dificil îți este?

“Sunt zile-n care sunt 40 grade afară. Duș rece nu putem face, asta pentru că măcar noi ne gândim la sănătatea noastră . Am un copil de 5 ani. Copilul nu se spală cu șervețele umede, un copil are nevoie de minim 2 dușuri pe zi, și astea nu reci!”

Ai reușit să îți construiești o soluție care să îți genereze apă caldă? Detaliază.

“În primă fază am stat și am analizat: boiler sau robinet electric? Erau singurele posibile soluții care să ne salveze din situație. Am optat pentru un robinet, deși este greu să ne descurcăm cu el.

În prezența copilului îmi este puțin teamă – totuși folosim electricitatea lângă apă. Primele 3 zile fără apă și robinet chiar ne-au adus probleme de sănătate. O femeie care de exemplu spală vase cu apă rece, poate avea anumite probleme. Am trecut prin asta.”

În condițiile în care ai și un copil mic și o gospodărie de întreținut, cât de mult te afectează faptul că nu ai apă caldă?

“Cum am menționat mai sus, ne afectează foarte mult. Copil, adult, nu contează. Ne afectează pe fiecare în parte. Este vară, sunt 40 de grade în unele zile, ne jucăm afară, transpirăm. E normal să ne spălăm cu apă rece?“

Consideri că ploieștenii ar trebui să protesteze în legătură cu acest subiect sau doar să aștepte rezolvarea?

“Noi nu avem timp de protest, noi nu știm să ne spunem părerea, noi nu știm să luptăm pentru drepturile noastre. Suntem comozi. Preferăm un concert, un meci, o bârfă. Ce rost mai are apa caldă?”

Ce mesaj ai pentru oamenii de la conducere care au adus orașul în această situație?

“Noi am crezut în voi. Am votat cu inima, am crezut în schimbare și în bine pentru toată lumea. Noi, plătitori de taxe și impozite suntem dezamăgiți. Am rămas cu un gust amar, dar noroc că putem gusta puțină apă rece.”

Îți este teamă de faptul că s-ar putea ca apa caldă să nu vină nici în luna decembrie?

“Da, îmi este teamă pentru că acum este doar problema apei. În lunile răcoroase ce se va întreba cu agentul termic din calorifere? Fără apă caldă și fără căldură e scenariu de groază pentru mine. Nu vreau să mă gândesc la asta. Sunt optimistă.”

Vei penaliza, la următoarele alegeri, faptul că ploieștenii au fost lăsați fără apă caldă?

“O să mă gândesc de 10 ori înainte de a vota la următoarele alegeri. Contează viitorul nostru, viitorul copilul meu și sănătatea noastră.”

La final, lasă un mesaj de încurajare pentru toți ploieștenii care se află în aceeași situație cu tine.

“Pe voi nu vă deranjează problema apei? De ce nu vreți să ieșim puțin din zona de confort și să luptăm pentru drepturile noastre.”