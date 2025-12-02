- Publicitate -
Dispecerat special la Câmpina pentru posibile avarii la centralele termice

În contextul crizei de apă potabilă, la nivelul Poliției Locale Câmpina a fost constituit un dispecerat special  pentru preluarea sesizărilor privind disfuncționalitățile apărute la centralele termice ale populației. Consumatorii afectați pot apela numărul de telefon 0244.332420. centralele termice

Prin intermediul Poliției Locale Câmpina și cu sprijinul firmelor de specialitate din municipiu  au fost constituite echipe care pot interveni în situațiile în care cetățenii se confruntă cu probleme tehnice cauzate de scăderea presiunii apei.

Primarul  municipiului a transmis  și un apel către toate firmele de specialitate din Câmpina să se alăture acestui efort comun, pentru a putea fi sprijinită cât mai eficient comunitatea, rămasă fără apă potabilă de vineri, 28 noiembrie.

Citește și: De-abia luni, 8 decembrie, prahovenii afectați ar putea avea din nou apă la robinet

„Rog toți potențialii beneficiari ai acestor intervenții să dea dovadă de seriozitate atunci când solicită sprijin, astfel încât munca echipelor operative să nu fie îngreunată inutil, iar resursele disponibile să poată fi direcționate către situațiile care necesită cu adevărat ajutor”, a transmis Irina Nistor.

