De-abia luni, 8 decembrie, prahovenii afectați ar putea avea din nou apă la robinet

La nivelul Câmpinei, primarul Irina Nistor, prezentă la barajul Paltinu, a transmis următorul mesaj:

„În această seară, în cadrul întâlnirii de lucru desfășurate la Barajul Paltinu, au fost stabilite termenele tehnice necesare pentru reluarea treptată a furnizării apei către municipiul Câmpina. Vă prezentăm mai jos calendarul comunicat oficial de specialiști:

1. Mâine în jurul orei 12.00 începe uzinarea apei la baraj. 2. Miercuri, 3 decembrie 2025 – se introduce apă în Stația de Tratare.

Procesul de alimentare a stației reprezintă prima etapă pentru restabilirea funcționării normale.

3. Decantare naturală – minim 12 ore.

Această etapă se va încheia joi, 4 decembrie 2025, fiind esențială pentru asigurarea calității procesului tehnologic.

4. Vineri, 5 decembrie 2025 – Hidro Prahova preia apa de la Exploatare Sistem Zonal (ESZ).

Din acest moment începe pregătirea pentru furnizarea apei menajere către populație.

5. Furnizarea apei menajere – în maximum 48 de ore de la preluare.

Termen estimat pentru reluarea distribuției apei menajere:

Luni, 8 decembrie 2025.

În acest interval se vor realiza probele și avizele necesare de către Direcția de Sănătate Publică”