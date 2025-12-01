De-abia luni, 8 decembrie, prahovenii afectați ar putea avea din nou apă la robinet

De-abia lunea viitoare, 8 decembrie, prahovenii afectați de lipsa apei potabile, ar putea avea din nou apă la robinete. „Ceea ce putem face e să asigurăm apă potabilă populației. Vom aduce toalete ecologice”, au transmis autoritățile județene, întrunite la barajul Paltinu, în lipsa ministrului Mediului, Diana Buzoianu.
- Publicitate -
Furnizarea de apă potabilă către cei peste 100.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa care nu au apă, de vineri seară, din cauza unor probleme apărute la barajul Paltinu s-ar putea relua de săptămâna viitoare.
Autoritățile au anunţat, luni, 1 decembrie, că, deşi de marţi se va relua furnizarea apei din lacul de acumulare, aceasta nu va ajunge la consumatorul final „mai devreme de luni, 8 decembrie”.
Citește și: Cum putea fi evitată criza apei din Prahova. ”Bazinul e avariat”
La nivelul Câmpinei, primarul Irina Nistor, prezentă la barajul Paltinu, a transmis următorul mesaj:
„În această seară, în cadrul întâlnirii de lucru desfășurate la Barajul Paltinu, au fost stabilite termenele tehnice necesare pentru reluarea treptată a furnizării apei către municipiul Câmpina. Vă prezentăm mai jos calendarul comunicat oficial de specialiști:
1. Mâine în jurul orei 12.00 începe uzinarea apei la baraj. 2. Miercuri, 3 decembrie 2025 – se introduce apă în Stația de Tratare.
Procesul de alimentare a stației reprezintă prima etapă pentru restabilirea funcționării normale.
3. Decantare naturală – minim 12 ore.
Această etapă se va încheia joi, 4 decembrie 2025, fiind esențială pentru asigurarea calității procesului tehnologic.
4. Vineri, 5 decembrie 2025 – Hidro Prahova preia apa de la Exploatare Sistem Zonal (ESZ).
Din acest moment începe pregătirea pentru furnizarea apei menajere către populație.
5. Furnizarea apei menajere – în maximum 48 de ore de la preluare.
Termen estimat pentru reluarea distribuției apei menajere:
Luni, 8 decembrie 2025.
În acest interval se vor realiza probele și avizele necesare de către Direcția de Sănătate Publică”