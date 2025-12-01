- Publicitate -
De-abia luni, 8 decembrie, prahovenii afectați ar putea avea din nou apă la robinet

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
isu prahova apa

De-abia lunea viitoare, 8 decembrie, prahovenii afectați de lipsa apei potabile, ar putea avea din nou apă la robinete. „Ceea ce putem face e să asigurăm apă potabilă populației. Vom aduce toalete ecologice”, au transmis autoritățile județene, întrunite la barajul Paltinu, în lipsa ministrului Mediului, Diana Buzoianu. 

Furnizarea de apă potabilă către cei peste 100.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa care nu au apă, de vineri seară, din cauza unor probleme apărute la barajul Paltinu s-ar putea relua de săptămâna viitoare.
Autoritățile au anunţat, luni, 1 decembrie, că, deşi de marţi se va relua furnizarea apei din lacul de acumulare, aceasta nu va ajunge la consumatorul final „mai devreme de luni, 8 decembrie”.

Citește și: Cum putea fi evitată criza apei din Prahova. ”Bazinul e avariat”

