Trafic de coșmar la ieșirea din Ploiești spre București, în această dimineață. Bulevardul București din municipiu este paralizat de numărul mare de șoferi care se îndreaptă spre DN1.
Coloane de mașini sunt formate pe ambele benzi ale sensului e mers Ploiești-București, încă de la primele ore ale dimineții.
Situația nu este una nouă, iar o soluție de aglomerația din trafic ar fi redeschiderea pasajelor pietonale care stau închise de aproape 20 de ani.
Citește și: Pasajele din Bariera București uitate de peste 20 de ani
Deși promisiuni au existat în fiecare campanie electorală cu privire la redeschiderea lor, pasajele subterane sunt în continuare închise.
În această dimineață, șoferii stau încolonați pentru a depăși trecerile de pietoni din Bariera București încă de la urcarea de pe podul de la Gara de Sud
Blocajul de trafic este cauzat de sensul giratoriu de la intersecția cu Bd. Petrolului, nu de pasajele pietonale.
Soluția optimă ar fi un pasaj auto subteran cu o bandă pe sens, sub giratoriu, care sa preia traficul din si inspre Bucuresti.
Această soluție, deși extrem de necesară, pare, din păcate, o realizare de domeniul SF-ului pentru orașul Ploiești.
Soluție de durată, cu efecte în lanț. O stradă de legătură la 4 benzi între gara de vest – podul de lemn lărgit la 4 benzi – bariera București prin strada rezervoarelor (cu ramura spre gara de sud de la podul de lemn). Se evita centrul și gara de sud, va fi mult mai ușor să ajungi din Nord, Malu Roșu, Vest, Domnișori la bariera București spre DN 1 și A3. SE EVITA POLUAREA. Așa ceva se poate face în maxim 2 ani. Cretinii din primărie nu au văzut o soluție evidentă de zeci de ani. Chiar și acum se continuă cu ineptul proiect al lui Ganea care zicea că patru benzi nu se pot face din cauza utilităților. Cu așa idioți în administrație orașul va rămâne în continuare un sat mai măricel. Câte un sens giratoriu la capetele podului, unul la bariera București și gata. Eroilor, Rudului se vor vărsa în această stradă.