Trafic de coșmar la ieșirea din Ploiești spre București, în această dimineață. Bulevardul București din municipiu este paralizat de numărul mare de șoferi care se îndreaptă spre DN1.

Coloane de mașini sunt formate pe ambele benzi ale sensului e mers Ploiești-București, încă de la primele ore ale dimineții.

Situația nu este una nouă, iar o soluție de aglomerația din trafic ar fi redeschiderea pasajelor pietonale care stau închise de aproape 20 de ani.

Deși promisiuni au existat în fiecare campanie electorală cu privire la redeschiderea lor, pasajele subterane sunt în continuare închise.

În această dimineață, șoferii stau încolonați pentru a depăși trecerile de pietoni din Bariera București încă de la urcarea de pe podul de la Gara de Sud