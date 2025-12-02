Cursuri amânate și la Școala de Poliție din Câmpina, din cauza crizei apei

Nici elevii Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”, din Câmpina, nu vor reveni la cursuri marți, 2 decembrie, în contextul crizei de la barajul Paltinu, care afectează orașul, dar și alte 12 localități din Prahova. Afectați de sistarea cursurilor sunt aproape 1300 de elevi.

„Până la ora actuală, am discutat cu comandatul Școlii de Poliție <Vasile Lascăr>, care ne-a informat, că, din cauza situației create, elevii școlii nu vor reveni la cursuri, nu vor reveni în unitate de marți, 2 decembrie’, a transmis primarul Câmpinei, Irina Nistor.

Criza apei din Prahova a închis și școlile din alte 13 localități ale Prahovei. Inspectoratul Județean Școlar a anunțat că, săptămâna viitoare, elevii din localitățile afectate vor învăța în format online.

Astfel, în perioada 2-5 decembrie, elevii din 13 orașe și comune din Prahova, care au rămas fără apă potabilă, nu vor merge fizic la școală.

Este vorba de unitățile de învățământ din localitățile: Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunați, Cornu, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești, Vărbilău și Aluniș.