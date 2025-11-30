Școlile din Câmpina, închise săptămâna viitoare din cauza crizei apei potabile 

Din cauza problemei grave cu care se confruntă 13 localități din Prahova, printre care și Câmpina, în ceea ce privește sistarea apei potabile, pentru a evita o posibilă criză sanitară, elevii din Câmpina și din alte 12 localități din Prahova nu vor merge la cursuri, în format fizic, toată săptămâna viitoare.
Conducerile școlilor au fost anunțate că măsura a fost prelungită până vineri, 5 decembrie 2025. Copiii din grădinițele și școlile câmpinene, dar și din celelalte localități afectate, vor învăța, așadar, de marți, 2 decembrie, până vineri, 5 decembrie 2025, în format online.
„Având în vedere că aprovizionarea cu apă potabilă în 13 localități din județul Prahova a fost întreruptă în urma unor probleme apărute la sursele de alimentare, vă comunicăm că în perioada 02-05.12.2025 , în unitățile de învățamânt/unitățile conexe din localitățile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunați, Cornu, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești, Vărbilău și Aluniș, cursurile se vor desfăsura în sistem online.
Această masură este luată în conformitate cu reglementarile OME nr. 5726/2024, art. 9, alin. 4, lit. e), cu modificările și completările ulterioare, având la bază Hotărârile CJSU Prahova, nr. 10, 11 și Adresele MAI, ISU Prahova nr. 3913227/28.11.2025 și 3913230/28.11.2025”, au transmis reprezentanții școlilor.