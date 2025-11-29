Criza apei: Elevii din Câmpina nu vor merge marți la școală

Criza furnizării apei din județul Prahova în cele 12 localități continuă. Deși au trecut cele 24 de ore anunțate inițial de furnizor de la întrerupere, problema nu e nici pe aproape de a fi rezolvată.

În urma unei ședințe a Comitetului local pentru situații de Urgență Câmpina, ca urmare a lipsei de apă, s-a luat decizia de suspendare a cursurilor elevilor din ziua de marți.

De asemenea, există posibilitatea ca această suspendare a cursurilor să se extindă, în cazul în care problemele nu vor fi rezolvate.

„Propune Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova adoptarea măsurii suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpina, în ziua de 02 decembrie 2025 cu posibilitate de prelungire, pentru a nu fi afectată funcționarea și siguranța sanitară în cadrul acestora.”, se arată pe Hotărârea Comitetului local pentru situații de Urgență Câmpina.

Vă reamintim, criza apei în Prahova a început ieri, după ora 15:30. Sunt afectați locuitorii din Câmpina, Breaza și Băicoi, Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești (parțial), Vărbilău și Aluniș.