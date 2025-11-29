De ce vin urșii în zonele locuite și de ce atacă animale

Atacurile urșilor în ultimii ani au cunoscut o amploare mare. Prezența acestora în localități este tot mai des semnalată și, mai mult decât atât, aceștia atacă animalele din gospodărie. Recentul caz din comuna Gornet, a readus în atenție agresivitatea urșilor din ultimii ani și a început să ridice semne de întrebare cu privire la comportamentul acestor animale.

- Publicitate -

Pentru a înțelege acest comportament atipic al urșilor, am solicitat ajutorul Ralucăi Marinescu, biolog și muzeograf în cadrul Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova.

Aceasta a precizat, pentru Observatorul Prahovean, că ursul se hrănește, în principal, cu hrană vegetală. „Atacă animalele din gospodării atunci când hrana obișnuita este greu de găsit. Cei care ajung în gospodării percep animalele respective drept o sursă de hrană ușor de procurat și care furnizează o cantitate mare de energie”, a dezvăluit specialista.

- Publicitate -

„Urșii sunt animale inteligente. La animalele din gospodării, este vorba că hrana este la îndemână și poate fi procurată fără mare efort. Dacă hrana li se oferă pe tavă, ei profită”, a mai precizat aceasta.

Mai hibernează urșii? Care este perioada?

Biologul Raluca Marinescu a declarant că de obicei, urșii petrec perioada rece a anului – de la sfârșitul toamnei până la începutul primăverii – adânciți într-un „somn de iarnă”, în cursul căruia procesele metabolice se reduc și, implicit, scade consumul de energie. Aceasta este o condiție esențială pentru ca animalul să depășească cu bine sezonul rece, timp în care resursele de hrană sunt limitate. „Nu trebuie să uităm că dieta ursului este compusă majoritar din material vegetal, care este greu de găsit pe timp de iarnă. În zilele cu temperaturi blânde, urșii pot părăsi vizuina pentru a căuta hrană”, mai ține aceasta să sublinieze.

Un alt factor care influențează procesul de hibernare este disponibilitatea zonelor de refugiu (vizuini). Acest lucru are o importanță sporită în cazul ursoaicelor, care dau naștere puilor în timpul hibernării (între lunile ianuarie și martie).

- Publicitate -

„În contextul creșterii temperaturilor și instalării mai târzii a sezonului rece, pot exista cazuri în care urșii pot „merge la culcare” mai târziu sau chiar deloc”, a explicat specialista.

Cum se modifică comportamentul ursului dacă acesta nu intră în hibernare?

„Somnul de iarnă” este mecanismul prin care multe animale reușesc să treacă de o perioadă dificilă a anului, caracterizată prin consum sporit de energie (pentru menținerea temperaturii corporale), dar și prin reducerea resurselor de hrană (esențială pentru producția de energie).

Pentru un urs care nu hibernează și nu găsește suficientă hrană, supraviețuirea poate devein problematică. Mânați de foame, urșii, care în mod normal sunt animale timide și retrase, își pot părăsi teritoriul familiar și se pot apropia de așezările umane, crescând astfel riscul de apariție a conflictelor urs-om.

- Publicitate -

În perioada somnului de iarnă, femelele nasc și îngrijesc puii. De aceea, perturbarea acestui ciclu biologic poate avea consecințe asupra procesului de reproducere și de supraviețuire a specie, a mai explicat Raluca Marinescu.

De ce urșii nu mai intră în hibernare, sau intră pentru perioadă scurtă

„Chiar dacă nu ne place să recunoaștem asta, multe dintre cauzele dezechilibrelor naturale se „datorează” omului. În cazul urșilor, modificările de comportament sunt declanșate în principal de către doi factori perturbatori:

Fragmentarea și pierderea habitatului (prin defrișări, construcții necontrolate, șosele etc.), care duce la scăderea resurselor de hrană și reducerea zonelor potrivite pentru amenajarea bârlogurilor; Schimbările climatice – care induc modificarea valorilor termice specifice fiecărui anotimp (de ex. ierni mai scurte , cu temperaturi mai blânde), fapt ce perturbă ciclul biologic al urșilor”, a declarat specialista.

Nota redacției: Materialul a fost realizat cu sprijinul Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova.