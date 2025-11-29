Copac căzut peste trei mașini la Ploiești

Un copac a căzut, sâmbătă noapte, peste trei mașini. Incidentul a avut loc pe strada Mihai Eminescu Ploiești. Prahova se află sub cod galben de ploi până duminică, la ora 14.00.

- Publicitate -

Pompierii militari intervin, sâmbătă noapte, pe strada Mihai Eminescu din Ploiești după ce un copac s-a prăbușit peste trei autoturisme.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri din cadrul Detașamemntului 1, cu o autospecială, precum și polițiști locali.

- Publicitate -

Prahova se află sub cod galben de ploi. Meteorologii au anunțat că se vor acumula 20…30 l/mp și izolat peste 50 l/mp. Atenționarea ANM este valabilă până duminică, 30 noiembrie, la ora 14.00.