Eveniment

Copac căzut peste trei mașini la Ploiești

Roxana Tănase
Roxana Tănase
copac cazut pe masini

Un copac a căzut, sâmbătă noapte, peste trei mașini. Incidentul a avut loc pe strada Mihai Eminescu Ploiești. Prahova se află sub cod galben de ploi până duminică, la ora 14.00.

Pompierii militari intervin, sâmbătă noapte, pe strada Mihai Eminescu din Ploiești după ce un copac s-a prăbușit peste trei autoturisme.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri din cadrul Detașamemntului 1, cu o autospecială, precum și polițiști locali.

Prahova se află sub cod galben de ploi. Meteorologii au anunțat că se vor acumula 20…30 l/mp și izolat peste 50 l/mp. Atenționarea ANM este valabilă până duminică, 30 noiembrie, la ora 14.00.

