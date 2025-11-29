Situație critică la Paltinu. Reacția Apelor Române

Apele Române a anunțat printr-un comunicat de presă că se confruntă cu o situație critică la Barajul Paltinu, cauzată de codul portocaliu de ploi, dar și de creșterea accentuată a turbidității apei.

Tratarea apei brute nu a fost posibilă din cauza creșterilor bruște de debite, însoțite de o turbiditate extrem de ridicată, coroborate cu nivelurile scăzute din lac.

„Specialiștii Apelor Române și ai Hidroelectrica au intervenit astăzi de urgență pentru schimbarea filtrelor de la Barajul Paltinu, o operațiune esențială pentru reluarea evacuării controlate a apei. În urma acestei intervenții, a fost posibilă repornirea uzinării cu un debit de cca 2 m³/s.” se arată în comunicatul transmis de Apele Române.

Turbiditatea apei este monitorizată și în acest moment de către echipele tehnice „pentru a identifica momentul în care apa brută poate fi tratată în parametri corespunzători”.

„În discuțiile repetate de astăzi cu DSP Prahova, Apele Române au insistat ca furnizarea apei în scop menajer, pentru utilități casnice, să fie reluată, având în vedere că în țară există și alte cazuri similare”, a adăugat Apele Române.

Apele Române solicită autorităților din județ să declare stare de urgență, astfel încât să se permită aprobarea distribuirii apei în scop menajer în localitățile afectate până la normalizarea situației.

„Având în vedere situația meteo, creșterea turbidității și volumul mic de apă din lac, se estimează, pe baza datelor de la acest moment, că reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore de la încetarea precipitațiilor, cu condiția scăderii turbidității la nivelurile ce permit tratarea apei în Stația de Tratare Voila”, a explicat Apele Române.